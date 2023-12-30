Epic Games'in yılbaşı kampanyası dahilinde ücretsiz olarak sunacağı tüm oyunlar sızdırıldı. Liste doğruysa kampanyanın son günü tüm oyuncuları memnun edecek bir oyun bizleri bekliyor.

Steam'e rakip, popüler bir oyun pazaryeri olma amacıyla yola çıkan ve özellikle verdiği ücretsiz oyunlarla milyonlarca oyuncunun gönlünde taht kuran Epic Games, bu yıl da yılbaşı dönemine özel olarak her gün bir ücretsiz oyun verdiği muhteşem bir kampanya gerçekleştiriyor. Bizler de her gün, Epic Games'in hangi ücretsiz oyunu verdiğini siz değerli takipçilerimize aktarıyor.

Ancak Epic Games'in bundan sonra dağıtacağı ücretsiz oyunların sürprizi kaçmış olabilir. Zira PC Focus adlı X hesabının paylaştığı ekran görüntüsü doğruysa, Epic Games'in önümüzdeki günlerde ücretsiz olarak oyunculara sunacağı tüm oyunlar ifşa olmuş durumda.

Epic Games'in 4 Ocak tarihine kadar vereceği söylenen tüm ücretsiz oyunlar:

31 Aralık - Ghostrunner

- Ghostrunner 1 Ocak - Escape Academy

- Escape Academy 2 Ocak - 20 Minutes Till Dawn

- 20 Minutes Till Dawn 3 Ocak - A pPague Tale İnnocence

- A pPague Tale İnnocence 4 Ocak - Marvel's Guardians of the Galaxy

Yukarıdaki listenin bir sızıntı olduğunu ve şüpheyle yaklaşmak gerektiğini baştan söyleyelim. Gerçek olma ihtimalini artıran detay ise ekran görüntüsünün, 30 Aralık'taki ücretsiz oyun henüz açıklanmadan önce alınmış olması ki Epic Games gerçekten de bugün, Saints Row adlı oyunu ücretsiz olarak sundu.

Şüphesiz ki listedeki en dikkat çekici oyun, yılbaşı kampanyasının 17. ücretsiz oyunu olacak Marvel's Guardians of the Galaxy. Üstelik bu popüler oyun, yalnızca 24 saatliğine değil, 4 Ocak Perşembe gününden 11 Ocak Perşembe gününe kadar ücretsiz olacak. Bir anlamda kampanyanın son oyunu, Epic Games'in olacağan haftalık ücretsiz oyunu olacak da diyebiliriz.

Sızıntının gerçek olup olmadığını bilmiyoruz. Ancak siz yılbaşı akşamı oynayacak yeni bir oyun arıyorsanız aşağıdaki içeriklerimize bir gözatmanızı tavsiye edebiliriz.