Giriş Seviyesi iPhone 12, iPhone 11’den Bile Ucuz Olabilir

Apple'a yakın kaynaklar tarafından yayınlanan bir rapor, yeni nesil iPhone 12 serisinde görmemiz muhtemel olan fiyatları ortaya çıkardı. Buna göre giriş seviyesi iPhone 12, 699 dolardan satılan iPhone 11'den bile ucuz olabilir.

ABD’de 699 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan iPhone 11, özellikle Pixel 4 ve yeni piyasaya sürülen Galaxy S20 ile karşılaştırıldığında Apple’ın elini güçlendiren büyük bir koz olmuştu. Eylül ayında piyasaya sürüldüğünden beri sürekli olarak diğer telefonlardan daha iyi satış rakamları yakalayan giriş seviyesi iPhone 11, birçok kişi için satın alınabilecek en iyi ve en yeni iPhone olarak değerlendiriliyor.

Apple da satış rakamlarından memnun olacak ki yeni iPhone 12’yi iPhone 11’den bile ucuza satacak gibi görünüyor. Bu iddialar, Apple’a yakın kaynaklar tarafından paylaşılan bir rapordan geliyor. Rapora göre Apple, yeni nesil iPhone 12 serisinin giriş seviyesi cihazında Çinli ekran üreticisi BOE tarafından üretilen OLED panelleri kullanacak ve cihazların maliyetini azaltacak.

iPhone 12 serisine ait olduğu iddia edilen fiyatlar:

Fiyatlandırma konusuna gelecek olursak UBI Research analisti ve endüstri uzmanı olan Chung-Hoon Lee, 5,4 inç büyüklüğünde ekrana sahip olacak iPhone 12’nin 600 ila 700 dolar arasında olabileceğini söylüyor. Lee, ayrıca BOE’nin ekran için Apple’a daha iyi bir fiyat sunabileceğini de iddia ediyor.

Ailenin diğer üyelerine gelecek olursak kaynaklar, 6,1 inçlik LCD yerine OLED ekranla gelecek iPhone 12’nin 750 dolara mal olacağını belirtiyor. Bununla birlikte Cupertinolu şirketin, bu yıl 6,1 inç iPhone 12 Pro ve 6,7 inç iPhone 12 Pro Max olmak üzere iki adet de Pro modeli piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu modellerin fiyatlarınınsa sırasıyla 999 dolar ve 1.099 dolardan başlaması muhtemel görünüyor.

Tüm bu iddiaları daha ilginç kılan şey, 2020’de piyasaya sürülecek yeni iPhone’ların hepsinin 5G’yi destekleyecek olması. Bildiğiniz gibi Samsung, bu yılın başlarında tanıttığı 5G destekli Galaxy S20’lerde fiyatları bir hayli artırmıştı. Tüm bu fiyat iddialarının gerçek olup olmadığını ancak ilerleyen günlerde görebileceğiz.