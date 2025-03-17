Sony, God of War’ın 20. yılı için özel bir güncelleme duyurdu. Kratos ve diğer karakterler için yeni görünümler ve ekipman seçenekleri eklendi.

Sony, God of War’un 20. yılını kutlamak için oyunculara özel bir sürpriz hazırladı. God of War Ragnarök’e gelecek Dark Odyssey Collection güncellemesiyle Kratos ve diğer karakterler için yepyeni görünümler ve ekipman seçenekleri sunulacak. Eski oyunlara gönderme yapan bu özel içerikler, serinin hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkaracak.

Sony, God of War serisinin 20. yılını özel bir güncellemeyle kutluyor. God of War Ragnarök için duyurulan Dark Odyssey Collection, oyunculara yeni karakter görünümleri ve ekipman seçenekleri sunacak. İşte güncellemeye dair tüm detaylar!

20. yıl güncellemesi ile gelen yenilikler

Sony ve Santa Monica Studio, 20 Mart’ta yayımlanacak güncellemeyle Kratos ve diğer karakterler için yeni zırh ve silah görünümleri sunacağını duyurdu. Güncelleme kapsamında, God of War II’de yalnızca God Mode zorluk seviyesinde açılabilen klasik siyah ve altın renkli Kratos görünümünün oyuna ekleneceği belirtildi. Oyuncuların bu yeni görünümlere, temel oyundaki Kayıp Eşya sandıkları üzerinden erişebileceği paylaşıldı.

Kratos’un yeni görünümüne ek olarak, güncellemenin silah görünümleri ve çeşitli ekipman eklentileri içerdiği paylaşıldı. Oyuncuların, bu yeni içerikleri Kratos’un eşyalarına eklemek için “Görünümü Düzenle” seçeneğini kullanabileceği ifade edildi.

Güncelleme kapsamında sunulanlar: