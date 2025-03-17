Sony, God of War’un 20. yılını kutlamak için oyunculara özel bir sürpriz hazırladı. God of War Ragnarök’e gelecek Dark Odyssey Collection güncellemesiyle Kratos ve diğer karakterler için yepyeni görünümler ve ekipman seçenekleri sunulacak. Eski oyunlara gönderme yapan bu özel içerikler, serinin hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkaracak.
Sony, God of War serisinin 20. yılını özel bir güncellemeyle kutluyor. God of War Ragnarök için duyurulan Dark Odyssey Collection, oyunculara yeni karakter görünümleri ve ekipman seçenekleri sunacak. İşte güncellemeye dair tüm detaylar!
20. yıl güncellemesi ile gelen yenilikler
Sony ve Santa Monica Studio, 20 Mart’ta yayımlanacak güncellemeyle Kratos ve diğer karakterler için yeni zırh ve silah görünümleri sunacağını duyurdu. Güncelleme kapsamında, God of War II’de yalnızca God Mode zorluk seviyesinde açılabilen klasik siyah ve altın renkli Kratos görünümünün oyuna ekleneceği belirtildi. Oyuncuların bu yeni görünümlere, temel oyundaki Kayıp Eşya sandıkları üzerinden erişebileceği paylaşıldı.
Kratos’un yeni görünümüne ek olarak, güncellemenin silah görünümleri ve çeşitli ekipman eklentileri içerdiği paylaşıldı. Oyuncuların, bu yeni içerikleri Kratos’un eşyalarına eklemek için “Görünümü Düzenle” seçeneğini kullanabileceği ifade edildi.
Güncelleme kapsamında sunulanlar:
- Dark Odyssey Leviathan Balta [Görünüm] ve Dark Odyssey Topuzu [Ek]
- Dark Odyssey Blades of Chaos [Görünüm] ve Dark Odyssey Handles [Ek]
- Dark Odyssey Draupnir Spear [Görünüm] ve Dark Odyssey Hind [Ek]
- Dark Odyssey Muhafız Kalkanı [Görünüm]
- Dark Odyssey Korkusuz Kalkan [Görünüm]
- Dark Odyssey Taş Duvar Kalkanı [Görünüm]
- Dark Odyssey Parçalanma Başlangıç Kalkanı [Görünüm]
- Dark Odyssey Saldırı Kalkanı [Görünüm]
- Dark Odyssey Spartan Aspis Kalkanı [Görünüm]
- Dark Odyssey Rönd
- Dark Odyssey Kratos Görünümü
- Kratos için Dark Odyssey Zırh Seti (Dark Odyssey Göğüs Zırhı, Dark Odyssey Bileklikleri, Dark Odyssey Kemeri)
- Atreus için Dark Odyssey Giysisi
- Freya için Dark Odyssey Cadı Elbisesi