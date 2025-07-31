Tamamen topluluk desteğiyle geliştirilen Half-Life 2 Remake'den yeni ekran görüntüleri paylaşıldı. Üstelik yakında demosunun da paylaşılacağı söyleniyor.

Valve’ın efsane oyunu Half-Life 2, hayran yapımı bir yenilenmiş versiyonla geri dönüyor. "Half-Life 2 Remake" adıyla geliştirilen bu proje, bu yıl tam sürümü çıkmadan önce bir demo ile oyuncuların beğenisine sunulacak.

Projeyi geliştiren ekip GameROOSH, demoyu oyun modlarının paylaşıldığı Mod DB üzerinden duyurdu. Şu anda oyundan birkaç bölüm içeren bir demo ya da Valve’ın 2005’te yayınladığı “Lost Coast” adlı mini bölümün yeniden yapımı olmak üzere iki farklı demo seçeneği üzerinde duruluyor. Henüz karar net değil ama ekip, oyunculara tam sürümde sürpriz yaşatmak için Lost Coast seçeneğine daha yakın duruyor.

Half-Life 2 Remake ekran görüntüleri

Half-Life 2 Remake, orijinal oyunun havasını koruyarak grafiklerini günümüze taşımayı amaçlıyor. Sadece grafikler değil, oynanışta da büyük yenilikler var. Bu yeni Remake sürümünde gerçekçi mermi fiziği, yıkılabilir çevre unsurları ve daha akıcı bir deneyim oyuncuları bekliyor.

Bu tarz hayran projeleri, Half-Life serisine olan ilgiyi de canlı tutuyor. Üstelik yakın zamanda ortaya çıkan bazı söylentilere göre Valve’ın "HLX" kod adlı yeni bir Half-Life oyunu üzerinde çalıştığı da konuşluyor ve belki de yıllardır beklenen Half-Life 3 sonunda gelmek üzere... Kim bilir?