Huawei P40 Serisinin Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Akıllı telefon dünyasının devlerinden Huawei’nin tanıtmaya hazırlandığı P40 serisi akıllı telefonlarının donanım özellikleri ortaya çıktı. Ayrıca çok da şaşırtıcı olmayacak bir şekilde cihazlarda Google servislerinin olmayacağı ifade edildi.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin P40 serisi akıllı telefonlarını tanıtmasına artık çok az bir süre kaldı ancak telefonlarla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

WinFuture isimli internet sitesi; Huawei P40 ve Huawei P40’ya ait bazı yeni görselleri ve cihazların fiyatlarını ortaya çıkardı. Ayrıca bu seride de Google servislerinin olmayacağını dile getirdi.

Huawei P40 Pro:

Huawei P40 Pro, Kirin 990 5G işlemcisi sayesinde 5G bağlantı desteğiyle birlikte gelecek. 5G bağlantı özelliği, Avrupa gibi bazı bölgelerde cihazda yer alacak ancak bazı bölgelerdeyse cihazın LTE sürümü satılacak. Ayrıca hem Huawei P40 Pro hem de Huawei P40, 5G bağlantı özelliğine sahip olacak.

Huawei P40 Pro’da 6,58 inçlik AMOLED bir ekran yer alacak. 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak olan bu ekranın çözünürlüğüyse 2640 x 1200 olacak. Ekrana gömülü parmak izi sensörünün bulunduğu cihazın ön tarafında delikli bir tasarım yer alacak. Bu deliğin içerisinde 32 MP selfie kamerası ve yüz tanıma kilidini daha güvenilir hale getiren kızılötesi sensör konumlandırılacak.

Telefonun arka tarafında bulunan kameralara bakıldığındaysa Huawei’nin ‘UltraVision’ adını verdiği 50 MP’lik ana kamera görülüyor. f/1,9 diyafram açıklığına sahip olan sensörde OIS ve otomatik odaklama için ‘Octa Phase Detection’ yer alıyor. Ayrıca Huawei’nin kendisinin geliştirdiği ve görüntü kalitesini artıran ‘XD Fusion Engine’ yongası da bu cihazda bulunuyor.

50 MP’lik sensöre, videolar için kullanılan 40 MP’lik ikinci bir sensör eşlik ediyor. Ayrıca gelişmiş yakınlaştırma özelliği için 12 MP’lik üçüncü bir lens de bulunuyor. Huawei, bu üç kamerayı birleştirerek ‘50x SuperSensing Zoom’ özelliğini kullanıcılarına sunuyor.

Huawei P40 Pro’nun içerisinde yer alan donanımlara bakıldığında tüm modellerde 8 GB RAM yer alacağı görülüyor. Ayrıca 128 GB ya da 256 GB boyutlarında dâhili depolama alanı da kullanıcılara seçenek olarak sunulacak. Huawei’nin NanoMemory adını verdiği slotuyla depolama alanı genişletilebiliyor. Cihazın toza ve suya karşı dayanıklılık için IP68 sertifikası bulunuyor. 4.200 mAh değerinde bataryayla gelen Huawei P40 Pro’da 40 W SuperCharge ve Kirin 990 yongasında grafen soğutma sistemi bulunuyor.

Huawei P40:

Huawei P40’ta 6,1 inç, FHD+, AMOLED bir ekran yer alıyor ve bu ekranın içerisinde parmak izi okuyucu sensör bulunuyor. Tıpkı Huawei P40 Pro’da olduğu gibi bir deliğe sahip olan telefonun ön tarafında 32 MP’lik kamera bulunsa da kızılötesi sensör yer almıyor ancak bunun yerine cihazda derinlik sensörü bulunuyor.

Telefonun arka tarafında yer alan kameralara bakıldığında, tıpkı Huawei P40 Pro modelinde olduğu gibi 50 MP’lik bir ana sensör bizi karşılıyor. Ana sensöreyse 16 MP’lik ultra geniş açılı sensör ve 8 MP’lik telefoto sensör eşlik ediyor.

Kirin 990 işlemciye sahip olan Huawei P40’ta 8 GB RAM ve 128 GB dâhili depolama alanı bulunuyor. Dâhili depolama alanı için farklı bir alternatif bulunmasa da NanoMemory ile depolama alanı genişletilebiliyor. Ayrıca telefonda 3.800 mAh büyüklüğünde bir batarya bulunuyor. WinFuture’da yer alan bilgilere göre cihazların başlangıç fiyatları 799 euro (vergisiz 5.586 TL) ve 999 euro (vergisiz 6.985 TL) olacak.