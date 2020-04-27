iPhone 12 Ekrana Gömülü Parmak İzi Sensörü ile Gelebilir

Apple’ın önümüzdeki sonbahar tanıtacağı düşünülen iPhone 12 serisi ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Ortaya atılan yeni bir iddia, Apple’ın iPhone 12 serisinde ekran altı parmak izi sensörü kullanacağını belirtiyor.

Koronavirüsten korunmak için birçok insan maske kullanılıyor. Kullanılan maskeler, mevcut iPhone’ların Face ID sensörlerinin kullanıcının yüzünü tanımasını zorlaştırıyor. Koronavirüs salgını önlemleri önümüzdeki dönemde gevşetilmeye başlansa dahi bir süre daha insanlardan maske kullanmaları istenebilir.

Yaşanan tüm bu gelişmeler Face ID’nin yaşattığı sorunların devam etmesi anlamına gelebilir. Bu nedenle Economic Daily News, Apple’ın iPhone 12 serisinde ekran altı parmak izi sensörü kullanacağını iddia ediyor.

Touch ID’nin geri dönüşü iPhone 12’nin satış rakamlarını artırabilir

Economic Daily News’te yayınlanan haber, ekran altı parmak izi okuyucusu eklenmiş iPhone 12’lerin, önümüzdeki temmuz veya ağustos ayında tanıtılacak Samsung Galaxy Note 20 ile rekabette güç kazanacağını belirtiyor. Haber, parmak izi sensörünün iPhone’lar için yeni bir satış trendi yaratacağını da belirtiyor.

Haber, Qualcomm ve GIS’in ekran altı parmak izi sensörleri için Samsung’la beraber çalıştığını, Apple’ın bu nedenle elini çabuk tutması gerektiğini de söylüyor. Uzmanlar, Apple’ın iPhone 12’nin 5G modemi için Qualcomm’la çalıştığını, bu nedenle parmak izi sensörü için aynı şirketi tercih etmeyeceğini söylüyorlar.

Parmak izi sensörü yeni iPad Air’da da kullanılabilir

Economic Daily News, iPhone 12’de parmak izi sensörü olacağını iddia etmesine rağmen Bloomberg’den Mark Gurman, parmak izi sensörlerinin iPhone 12 ile gelmeyeceğini belirtiyor. Gurman’ın dışında MacRumors’un güvenilir bir kaynağa dayandırdığı bir sızıntı da bu yıl tanıtılacak bir iPad Air’ın parmak izi sensörüne sahip olacağını gösteriyor. Dolayısıyla Apple’ın ekrana gömülü parmak izi sensörünü hangi cihazda kullanacağı hakkında çelişkili görüşler var.

Apple, 2020 iPad Pro’ların artırılmış gerçeklik performansını artıran LiDAR sensörünü kullandı. Apple’ın LiDAR sensörünü kullandığı ilk cihazların ardından iPhone 12 serisinin veya en azından iPhone 12 Pro’nun LiDAR sensörüne sahip olacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

iPhone 12 serisi ile ilgili bu zamana kadar ortaya çıkan bilgiler

iPhone 12 ile ilgili bu zamana kadar ortaya çıkan söylentiler 5.4 inç, 6.1 inç iPhone 12’nin ve 6.1 inç ve 6.7 inç iPhone 12 Pro’nun piyasada olacağını gösteriyordu. Dört iPhone 12 modelinde de Apple’ın yeni işlemcisi A14 Bionic çipin kullanılması bekleniyor.

Apple, yıllar içinde Face ID’nin yeteneklerini hızlı bir şekilde geliştirdi. Face ID artık neredeyse sorunsuz bir kullanım sunuyor. Ayrıca Face ID, Touch ID ile karşılaştırıldığında daha sorunsuz bir kullanım sunduğu görülebiliyor. Yukarıda da söylediğimiz gibi koronavirüs önlemlerin bir süre daha yürürlülükte kalması, Face ID kullanımını olduğundan daha sıkıntılı bir konuma getirebilir. Bu nedenle yeni nesil bir Touch ID’nin iPhone 12 ile beraber gelmesi kullanıcıların günlük hayatındaki bir zorluğun ortadan kalkmasını sağlayabilir.