Apple'ın önümüzdeki aylarda tanıtacağı yeni iPhone 17 serisinin gözdesi iPhone 17 Pro, yepyeni ve capcanlı bir renkle karşımıza çıkacak.

iPhone 17 serisinin önümüzdeki Eylül ayında tanıtılması bekleniyor ve bugün sızan bilgilere göre bu sefer hem tasarım hem renk seçeneklerinde önemli değişiklikler göreceğiz. Üstelik Pro modelinde yepyeni bir renk bizleri karşılayacak.

iPhone 17 ve yeni tanıtılması beklenen iPhone 17 Air için renk seçenekleri aslında geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. iPhone 17’nin Siyah, Gri, Açık Yeşil, Gümüş, Açık Mavi ve Açık Mor renklerde gelmesi beklenirken iPhone 17 Air ise Siyah, Gümüş, Mavi Gri ve Açık Altın renk seçeneklerine sahip olacak.

iPhone 17 Pro, turuncu renk seçeneğiyle gelecek

Asıl sürpriz ise iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde ortaya çıktı. Sızan bilgilere göre bu modeller için Siyah, Gri, Gümüş, Koyu Mavi ve Turuncu renk planlanıyor. Bahsi geçen turuncu renk aslında biraz koyu altın ve bakır tonlarına daha yakın olacak ama yine de oldukça farklı ve dikkat çekici. Özellikle iPhone 15 Pro serisindeki düz titanyum renklerinden sonra bu canlı renk, birçok kullanıcıyı mutlu edecek gibi görünüyor.

Tabii yeni renk gibi ilgi çekici noktalar olsa da şimdiden bazı sızdırılan prototip görüntüleri kullanıcıları ikiye bölmüş durumda. Özellikle Apple logosunun yeni konumu ve yepyeni kamera ünitesi birçok kullanıcıya garip geliyor. Yine de bunların nihai tasarımı yansıtmadığını ve Apple'ın resmî tanıtımını beklemekte fayda olduğunun altını çizelim.

Peki siz iPhone 17 Pro alacak olsanız turuncu rengi tercih eder miydiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.