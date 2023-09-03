Apple, karşımıza birçok renk ve modelle geldi fakat yalnızca iPhone 5'ten sonraki kırmızı iPhone'larda ve saat, kılıf, kadran gibi bazı ürünlerde ‘(PRODUCT) Red’ yazısı bulunuyor. Bu konunun nedeniyle ilgili daha önce haber yapmıştık fakat detaylı bir şekilde değinmemiştik.

Kırmızı Apple ürünleri, aslında çok faydalı bir amaca hizmet ediyor! Hatta yalnızca Apple değil, Converse, Amazon, Starbucks gibi başka markalar da bu hizmete dahil.

Bu öyle bir hizmet ki eğer siz de kırmızı bir Apple ürünü aldıysanız HIV/AIDS hastaları için maddi destek sağladınız ya da COVID-19 mücadelesine katkınız oldu! Gelin, bu projenin detaylarına ve hangi aşamada olduğuna göz atalım

‘(PRODUCT)’ ürünlerin hikâyesi, 2006 yılındaki bir organizasyon ortaklığına uzanıyor.

U2 adlı müzik grubunun vokali Bono ve aktivist Bobby Shriver’ın ortaklığıyla ortaya çıkan ‘Product Red’ adlı bir organizasyon bulunuyor ve bu organizasyonun hedefi, sekiz Afrika ülkesindeki HIV/AIDS hastalıklarını ortadan kaldırmak.

Kuruluşun, Apple dışında; Converse, Amazon, Starbucks, Nike, Dell, Dyson gibi başka büyük markalarla da ortaklığı var. Markaların ortaklığını içeren ürünlerin hepsi de kırmızı. Bu ortaklık içeren ürünlerin amacı ise tüketim yoluyla müşterilerden gelir elde etmek ve geliri hayırlı bir amaç için kullanmak.

Üzerinde ‘(PRODUCT) Red’ yazan kırmızı bir Apple ürünü aldıysanız ödediğiniz para, iyi bir amaç için kullanıldı!

"Kırmızı al, hayatları kurtar."

Kurumun katkıları özellikle Afrika’daki AIDS ve HIV hastalığına yönelik olsa da geçtiğimiz yıllarda COVID-19 salgınının ortaya çıkmasıyla sınırları genişletildi ve pandemi ile mücadele için de bağış yapıldı.

Apple’ın '(PRODUCT) Red' ürünlerinin satışı sayesinde çeyrek milyar doların üzerinde bağış geliri elde edildi.

Apple'ın (PRODUCT) Red kapsamındaki telefon kılıfları, Apple Watch ve kayışları ile kadranları, iPad kılıfları, Beats kulaklıkları da kampanyaya dahil fakat en çok gelir iPhone'lardan elde edildi.

‘(PRODUCT) Red’ etiketli iPhone’un katkılarıyla HIV/AIDS’ten etkilenen kişilere yönelik 192 milyon test yapıldı ve 11 milyondan fazla kişiye bakım ile destek hizmeti verildi!

Ayrıca COVID-19 salgını zamanında, Zambiya ve Gana’daki yerel sağlık hizmetlerine mali yardım gönderildi. Biz de bu ürünleri alarak hiç farkında olmadan yardıma ortaklık ettik.

'Product Red' ortaklığındaki markaların gelirleri hâlâ bağış olarak kullanılmaya devam ediyor ve hedeflenen bölgelerdeki HIV hastalığını bitirmeye kararlılar!

Eğer siz de bir iPhone almayı düşünüyorsanız ve almışken bir de bağış yapmış olayım derseniz kırmızı renkli iPhone 13'e buradan, iPhone 14'e buradan göz atabilirsiniz.

Apple ile ilgili diğer ilgi çekici içeriklerimize göz atmak isterseniz: