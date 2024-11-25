Nothing Phone (3), GeekBench'te Ortaya Çıktı

Nothing'in bir sonraki modeli olan Nothing Phone (3), GeekBench sonuçlarında ortaya çıktı.

Nothing bu yıl yeni bir amiral gemisi model piyasaya sürmemişti. Firmanın en son amiral gemisi modeli olan Phone (2) ise 2023 yılında piyasaya sürülmüştü. Phone (2)'nin halefi olan Norhing Phone (3), GeekBench test sonuçlarında karşımıza çıktı. Görünüşe göre Nothing, yeni modelini orta seviyeye göre geliştiriyor.

Yeni akıllı telefonun dikkat çeken ilk özelliği ise işlemcisi oluyor. Nothing Phone (3)'ün içerisinde işlemci olarak Snapdragon 7 Gen 3 işlemci bulunuyor. Bu işlemci de iki yıl öncenin amiral gemisi işlemcisi. Bu da yeni akıllı telefonun orta seviye olacağını gösteriyor.

İşte telefonun bilinen özellikleri

Nothing'in yeni modeli, GeekBench testlerinde A059 model numarası ile yer aldı. Bu cihazın özellikleri de bu testte ortaya çıkmış oldu. Elimizdeki bilgilere göre telefonun özellikleri şu şekilde:

İşlemci Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Ekran 6.5 inç RAM 8 GB

Bundan birkaç ay önce de iki gizemli Nothing modeli olan A059 ve A059P modelleri IMEI veritabanında ortaya çıkmıştı. Bu modellerden ikincisinin daha gelişmiş olan Pro versiyon olacağı tahmin ediliyor.

Nothing Phone (3)'ün çıkışının ise 2025 yılına kalabileceği iddia ediliyor. Bu modelde ayrıca bir Aksiyon tuşunun olacağı belirtiliyor.