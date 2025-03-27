One UI 7 Beta, Uygun Fiyatlı Bir Samsung Telefonuna Daha Geliyor

Samsung'un merakla beklenen güncellemesi One UI 7'nin betası, amiral gemilerinin ardından uygun fiyatlı bir modele daha geliyor.

Samsung’un merakla beklenen güncelemesi One UI 7, başlangıçta amiral gemilerine gelecek olsa da sadece amiral gemisi telefonlarla sınırlı kalmayacak.

Android 15 tabanlı güncelleme, 10 Nisan’da Galaxy S24 serisinden başlayarak daha eski modellere de yayılacak. Öncelikli olarak Galaxy S, Z Fold, Z Flip ve Tab S serilerinde kararlı sürümün sunulması beklenirken, daha uygun fiyatlı modeller için de müjdeli haber var.

One UI 7 beta, Galaxy A55'e geliyor

Samsung’un yeni güncellemesinin betası ile ilgili Galaxy A55 adına One UI 7 beta forumlarında konu açılmış durumda, bu da Samsung'un bu uygun fiyatlı modelinin ilk güncellemeyi alacak modellerden biri olabileceğini gösteriyor.

Güvenilir kaynaklardan Tipster Tarun Vats’a göre Galaxy A55’in beta sürümü öncelikle Hindistan ve Güney Kore’de kullanıma sunulacak. Forumlarda kesin bir yayın tarihi belirtilmese de güncellemenin birkaç gün içinde beta kullanıcılarına sunulması bekleniyor.

Galaxy A55 kullanıcıları diledikleri takdirde Samsung Members uygulaması üzerinden beta programına katılarak güncellemeyi önceden deneyimleyebilirler.