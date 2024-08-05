OnePlus'ın yıl sonuna doğru duyurması beklenen yeni telefonu Ace 5'in bazı özellikleri ortaya çıktı. Telefon, yüksek performansıyla ilgi görmeyi başaracak gibi duruyor.

Çinli teknoloji şirketi OnePlus, bir süredir yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. "OnePlus Ace 5" olarak isimlendirileceği konuşulan bu akıllı telefon, üst düzey özelliklere sahip olacak. Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station, yaklaşmakta olan telefonun hangi özelliklere sahip olacağını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre OnePlus'ın yaklaşmakta olan telefonu, 6.78 inç büyüklüğünde 1.5K çözünürlük sunan bir ekranla donatılacak. AMOLED yapıdaki bu ekran, 120 Hz tazeleme oranı sunacak.

Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacak

Digital Chat Station'ın iddiasına göre OnePlus Ace 5, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacak. Ayrıca bu akıllı telefonda 100W hızlı şarj destekli 6.200 mAh kapasiteli bir batarya bulunacak. 50 MP ana arka kameraya sahip olacak telefon, kamera kurulumunu yapay zekâ ile de destekleyecek.

OnePlus Ace 5, küresel piyasalarda OnePlus 12R olarak isimlendirilen OnePlus Ace 3'ün halefi olarak karşımıza çıkacak. Şirketin "OnePlus Ace 4" isimli modeli niye atladığını ise kimse bilmiyor. Henüz resmî bir açıklama olmasa da OnePlus Ace 5'in yıl sonuna doğru duyurulması bekleniyor.