Logosunu değiştiren otomobil devleri arasına Opel de katıldı. Şirketin yeni logosu, elektrikli otomobillere geçişi temsil ediyor.

Son zamanlarda birçok otomobil devi, elektrikli otomobillere geçiş hızlanırken logolarında değişikliklere gidiyordu. Son zamanlarda Infiniti, Land Rover ve Porshce gibi markalardan bezner adımlar görmüştük. Bugün de Stellantis bünyesinde faaliyet gösteren Almanya merkezli Opel’den bu tarz bir hamle geldi.

Opel, ikonik yıldırım logosunda küçük değişikliklerin yer aldığı yeni logosunu tanıttı. Şirket, en son 2020 yılında logo değişikliğine gitmişti.

Yeni Opel logosu elektrifikasyonu temsil ediyor

Opel’in yeni logosuna baktığımızda herkesin aklına kazınan yıldırım simgesinde değişikliklere gidildiğini görüyoruz. Bu ikonik işaret, yeni hâliyle markanın elektrikli otomobillere geçişini temsil ediyor.

Alman otomobil devi, 2028 yılına kadar Avrupa’da tamamen elektrikli araçlar üreten bir marka olmayı amaçlıyor. CEO Florian Huettl da şirketin bu yıl toplamda 15 elektrikli modelin piyasaya sürüleceğini ifade ediyor.

Tıpkı diğer markalarda olduğu gibi sade ancak temsil ettiği şeyi güzel yansıtan, şık, keskin ve modern bir tasarımla karşımıza çıkan yeni logo, 2024’ten itibaren Opel araçlarda kullanılmaya başlanacak. Ancak, bu yıl içinde de logoya sahip otomobilleri görmeye başlayacağımızı ekleyelim. Yeni tasarımla çıkış yapacak ilk otomobilin ne olacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok.

Opel’in değişiklikten önceki logosu şu şekildeydi;