PlayStation, bu yıl en çok hangi oyunları oynadığınızı gösteren kişisel yıllık özeti "2024 Wrap-Up"ı yayımladı.

2024’ün sona ermesiyle birçok platform kullanıcılarının bu yıl neler yaptığını özetleyen listeler yayımlamaya başlamıştı. Oyun şirketleri de bunlardan biriydi. Yakın zamanda Xbox’ın 2024 özetinin çıktığını görmüştük. Şimdi ise PlayStation’dan böyle bir hamle geldi.

PlayStation, “2024 Wrap-Up” ismini verdiği yıllık özetini dün akşam saatlerinde resmen kullanıcılarla buluşturdu.

Bu yıl en çok neler oynadığınızı gösteriyor

2024 özeti, PlayStation konsolu sahiibi oyuncuların bu yıl neler yaptığına detaylı bir şekilde göz atmasını sağlıyor. Özete buradaki bağlantı üzerinden ulaşmanız mümkün. Ancak çıktığından beri biraz sorunlu olduğunu belirtelim. Birçok kişi, özete hâlâ ulaşamıyor. Biz de denediğimizde şu an erişemedik. Sony’nin bu sorunu ne zaman düzelteceği belirsiz.

2024 Wrap-Up, yıl boyunca toplamda kaç saat oyun oynadığınız, kaç oyun oynadığınız, ne kadar kupa kazandığınız gibi bilgileri sunuyor. Ayrıca hangi konsolda ne kadar oynadığınız bilgisi de var.

Tabii ki en çok oynadığınız oyunlar da sizin için listeleniyor. Saatlerine göre bu yılki ilk 5 oyununuzu, o oyunlardan kazandığınız kupaları ve oyun süresindeki yüzdelik diliminizi görebiliyorsunuz. Ayrıca Sony, en çok oynadığınız oyun türlerine göre sizin “oyun stilinizi” de belirliyor.