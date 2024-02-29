Yatçılıktan esinlenen, türünün tek örneği bir tasarıma sahip Rolls-Royce Arcadia Droptail tanıtıldı. 30 milyon dolardan fazla fiyata sahip olduğu tahmin edilen araç, Coachbuild tarafından tasarlandı ve özel bir müşteri için geliştirildi.

Zaman zaman otomobiller, modifiye sanatçılarının elinde bambaşka araçlara dönüşebiliyor. Otomobil tutkunları da imkanları olduğunda, kendlerini ifade etmenin bir aracı olarak modifiyeyi seçebiliyor. Lüks sevgisini anlatmak için ise herhalde yatlardan ilham almış bir Rolls-Royce'tan daha ekspresyonist bir araç yoktur.

Dört Droptail'in üçüncüsü

Singapur'daki sahibine özel bir törenle teslim edilen Rolls-Royce Arcadia Droptail, firmanın merkezinde üretilecek dört özel araçtan üçüncüsü oldu. Firmanın Bespoke departmanına bağlı olarak çalışan Coachbuild tarafından tasarlanan araç enfes bir güzelliğe sahip. Her yıl bu departmana başvuran Rolls-Royce müşterileri, yıllarını ve milyonlarca dolarını ayırıp kendileri için mükemmel aracı oluşturuyor.

Bu aracın gerçeğe dönüşmesi tam 4,5 yıl sürmüş. Aracın tasarımında da mümkün olduğunca az şeyin kullanılması amaçlanmış. Şirket, 2 yıllık geliştirme süreci ve 5 aylık montajın ardından Arcadia Droptail'ın ortaya çıktığını söylüyor. Üstü tamamen çıkabilir olmakla beraber, normalde bu modelde görmeyi beklediğimiz pek çok kısım özel tasarımda yer almıyor.

30 milyon dolardan fazla fiyata sahip olduğu söyleniyor

Otomobilin fiyatı resmî bir şekilde açıklanmadı ancak tahminler, 30 milyon dolardan (936 milyon TL) fazla olduğu yönünde. Yani alıcısı zengin değil, çok zengin. Kesin fiyatını bilmesek de tahminler doğruysa dünyanın en pahalı otomobili olma potansiyeline sahip. Rolls Royce'un Ağustos 2023'te tanıttığı La Rose Noire Droptail'ın da bu civarlarda bir fiyata sahip olduğu tahmin ediliyordu. İkisinin de fiyatı açıklanmadığı için hangisi daha pahalı bilemiyoruz.

Genel olarak baktığımızda aracın iç kaplamalarının renk seçimlerinden iç konsollara, her yerde ahşap gözümüze çarpıyor. Gerçekten de aracın çeşitli noktalarında 233 parça ahşap bulunuyor. İç tasarımda da yatlarda gördüğümüze benzer akıcı bir geçiş tercih edildiği dikkatlerden kaçmıyor.

Aracın her bir parçası özel olarak tasarlanırken ön konsolda daha klasik bir tasarım olduğu da görülüyor. Rolls-Royce, Bespoke tarafında görece az sayıda araç ürettiği için Ghost, Cullinan ve Phantom gibi seri üretim modellerden çok daha fazla değişikliğe imkan verebiliyor.

Rolls-Royce Arcadia Droptail'ın diğer görselleri: