Samsung'un en ince modeli olacak olan Samsung Galaxy S25 Edge'in ne zaman piyasaya sürüleceği ortaya çıktı.

Samsung'un yeni amiral gemisi serisinin yıldızlarından Galaxy S25 Edge, ince ve şık tasarımıyla sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Gelen son sızıntılara göre merakla beklenen en ince Samsung, ilkbahar aylarında piyasaya sürülecek.

Teknoloji sektöründe sızıntılarıyla tanınan Max Jambor'a göre Galaxy S25 Edge'in Nisan veya Mayıs ayında kullanıcılarla buluşması planlanıyor. Samsung'un hâlâ üretim sürecini oturtmaya çalıştığı belirtilirken, önceki raporlar da bu zaman dilimini doğrular nitelikte.

Samsung Galaxy S25 Edge ilkbaharda piyasaya sürülecek

Samsung, yeni modelin fiyatı hakkında sessizliğini korusa da beklentiler 1.000 dolarlık S25 Plus ile 1.300 dolarlık S25 Ultra arasında bir fiyatlandırma olacağı yönünde.

Sızıntılara göre Galaxy S25 Edge, yalnızca 5,84 mm kalınlığında olacak. Galaxy S25 Ultra'nın 8,2 mm'lik kalınlığı ile kıyaslandığında telefonun gerçekten de ipince olacağını söyleyebiliriz.

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