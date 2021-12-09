Syndra CT'leri, Güçlü Ve Zayıf Yönleri, Tüm Yetenekleri

League of Legends’ın ihtişamlı kara büyücülerinden biri olan Syndra, orta koridorun popüler ve güçlü büyücülerinden bir tanesi. Özellikle oyunun ilerleyen dakikalarında gücün doruklarına ulaşan Syndra yüksek bir tehdit oluşturuyor.

Oyunun erken dakikalarında pek belli etmese de oyunda dakika ilerledikçe Syndra’da bir o kadar güçleniyor. Hatta Syndra kelimenin tam tabiri ile kullandığı karanlık topları kafanıza kafanıza vurup en ufak bir dikkatsizliğinizi ağır bir şekilde cezalandırabilen bir karakter.

Syndra, oldukça iyi bir büyücü olmasının yanı sıra aynı zamanda iyi de bir destek karakteri. Syndra ile oynamak isteyen oyuncular için güçlü ve zayıf yönlerini, yeteneklerini ve ct'lerini bu rehberde derledik.

Orta koridorun korkulu rüyası Syndra’nın güçlü ve zayıf yönleri:

Güçlü yönleri:

Sahip olduğu kitle kontrol yetenekleri sayesinde erişilmesi zor bir karakter olması

Koridor safhasında minyonları hızlı bir şekilde ittirebilmesi

Oyun geç safhalara ulaştığında çok basit bir komboyla kritik düşmanları kesebilmesi

Oyunun orta safhalara yaklaşmasından itibaren hızlı bir şekilde güçlenmesi

Zayıf yönleri:

Sahip olduğu yetenek kiti çok güçlü olmasına rağmen ıskalama olanağı da oldukça yüksek olduğu için karşı rakip tarafından çok kolay cezalandırılabilir

Anlık hasarı çok yüksek olan bir büyücü olduğu için tüm kombosuyla rakibini öldüremezse sonucu kendsinin ölümü ile sonuçlanabilir

Erken safhalarda güçsüz olması

Syndra’ya karşı güçlü olan karakterler (CT’leri):

Vladimir

Ekko

Vel’Koz

Pantheon

Xerath

Karanlık Küre ile büyü hasarı verebilen Syndra’nın tüm yetenekleri:

Pasif / Sınır Tanımaz: Syndra’nın yetenekleri, en yüksek yetenek seviyesinde ilave etkiler kazanır. Karanlık Küre: Şampiyonlara ilave hasar verir. İrade Gücü: İlave gerçek hasar verir. Zayıflara Acıma: Etki alanı genişler. Güç Patlaması: Menzili artar.

Syndra’nın yetenekleri, en yüksek yetenek seviyesinde ilave etkiler kazanır. Karanlık Küre: Şampiyonlara ilave hasar verir. İrade Gücü: İlave gerçek hasar verir. Zayıflara Acıma: Etki alanı genişler. Güç Patlaması: Menzili artar. Q / Karanlık Küre: Syndra’nın ortaya çıkardığı Karanlık Küre büyü hasarı verir. Küre, başka güçler aracılığıyla yönlendirilebilir.

Syndra’nın ortaya çıkardığı Karanlık Küre büyü hasarı verir. Küre, başka güçler aracılığıyla yönlendirilebilir. W / İrade Gücü: Syndra’nın tutup fırlattığı bir Karanlık Küre veya minyon, rakiplere büyü hasarı verir ve onların hareket hızını azaltır.

Syndra’nın tutup fırlattığı bir Karanlık Küre veya minyon, rakiplere büyü hasarı verir ve onların hareket hızını azaltır. E / Zayıflara Acıma: Syndra rakiplere ve Karanlık Küre'leri geri savurarak büyü hasarı verir. Karanlık Küre'lerin isabet ettiği rakipler sersemler.

Syndra rakiplere ve Karanlık Küre'leri geri savurarak büyü hasarı verir. Karanlık Küre'lerin isabet ettiği rakipler sersemler. R / Güç Patlaması: Syndra, bir rakip şampiyonun üzerine Karanlık Küreler yağdırır.

Syndra ile oynamak için bazı ipuçları: