Syndra CT'leri, Güçlü Ve Zayıf Yönleri, Tüm Yetenekleri

Oyunun erken dakikalarında pek belli etmese de oyunda dakika ilerledikçe Syndra’da bir o kadar güçleniyor. Hatta Syndra kelimenin tam tabiri ile kullandığı karanlık topları kafanıza kafanıza vurup en ufak bir dikkatsizliğinizi ağır bir şekilde cezalandırabilen bir karakter.
Syndra, oldukça iyi bir büyücü olmasının yanı sıra aynı zamanda iyi de bir destek karakteri. Syndra ile oynamak isteyen oyuncular için güçlü ve zayıf yönlerini, yeteneklerini ve ct'lerini bu rehberde derledik.
Orta koridorun korkulu rüyası Syndra’nın güçlü ve zayıf yönleri:
Güçlü yönleri:
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Sahip olduğu kitle kontrol yetenekleri sayesinde erişilmesi zor bir karakter olması
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Koridor safhasında minyonları hızlı bir şekilde ittirebilmesi
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Oyun geç safhalara ulaştığında çok basit bir komboyla kritik düşmanları kesebilmesi
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Oyunun orta safhalara yaklaşmasından itibaren hızlı bir şekilde güçlenmesi
Zayıf yönleri:
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Sahip olduğu yetenek kiti çok güçlü olmasına rağmen ıskalama olanağı da oldukça yüksek olduğu için karşı rakip tarafından çok kolay cezalandırılabilir
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Anlık hasarı çok yüksek olan bir büyücü olduğu için tüm kombosuyla rakibini öldüremezse sonucu kendsinin ölümü ile sonuçlanabilir
- Erken safhalarda güçsüz olması
Syndra’ya karşı güçlü olan karakterler (CT’leri):
- Vladimir
- Ekko
- Vel’Koz
- Pantheon
- Xerath
Karanlık Küre ile büyü hasarı verebilen Syndra’nın tüm yetenekleri:
- Pasif / Sınır Tanımaz: Syndra’nın yetenekleri, en yüksek yetenek seviyesinde ilave etkiler kazanır. Karanlık Küre: Şampiyonlara ilave hasar verir. İrade Gücü: İlave gerçek hasar verir. Zayıflara Acıma: Etki alanı genişler. Güç Patlaması: Menzili artar.
- Q / Karanlık Küre: Syndra’nın ortaya çıkardığı Karanlık Küre büyü hasarı verir. Küre, başka güçler aracılığıyla yönlendirilebilir.
- W / İrade Gücü: Syndra’nın tutup fırlattığı bir Karanlık Küre veya minyon, rakiplere büyü hasarı verir ve onların hareket hızını azaltır.
- E / Zayıflara Acıma: Syndra rakiplere ve Karanlık Küre'leri geri savurarak büyü hasarı verir. Karanlık Küre'lerin isabet ettiği rakipler sersemler.
- R / Güç Patlaması: Syndra, bir rakip şampiyonun üzerine Karanlık Küreler yağdırır.
Syndra ile oynamak için bazı ipuçları:
- Ulti yeteneğinizin hasarın maksimum seviyede kullanmak için, Q yeteneği ile ortaya çıkardığınız karanlık kürelerden etrafta olduğundan emin olun
- Syndra’nın pasifi yetenekleri maksimum seviyeye çıkardığınızda gelişmesini sağladığı için hızlı bir şekilde tek bir yeteneği yükseltmek önemli. Bu da genel olarak hasar ve hızlı koridor ittirmek için Q yeteneği oluyor
- Syndra’nın E yeteneği hem ofansif hem defansif açıdan oldukça güçlü bir yetenek. Q yeteneğinden çıkaracağınız küreleri E yeteneği ile düşmanlara fırlatıp bir savaş başlatabilirsiniz veya olası bir baskında vb. durumlarda rakipleri ittirmek veya sersemletmek için kullanabilirsiniz
- Syndra oldukça kırılgan bir karakter ve erken safhalarda da hasarı çok yüksek sayılmaz. Bu yüzden en azından tam bir eşya bitirene kadar güvenli oynamanız yararınıza olacaktır
- Oyunun geç safhaları Syndra’nın güç konusunda zirveye ulaştığı zamanlar diyebiliriz. Olası takım savaşın sadece Q ve Ulti yeteneğiniz ile çok rahat bir şekilde kritik rolleri ortadan kaldırabilirsiniz