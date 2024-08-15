Telefonlarımıza dokunduğumuzda ya da bir arama geldiğinde hissettiğimiz o titreşimlerin ardında yatan teknoloji nedir?

Her gün kullandığımız akıllı telefonların titreşimleri, bizi arayan bir telefon çağrısından haberdar eder veya sessiz modda başka bildirimleri almamızı sağlar.

Peki, bu titreşimler nasıl oluşuyor?

Titreşimlerin kaynağı, telefonlarımızın içinde yer alan küçük motorlardır.

Bu motorlar iki ana tipe ayrılır: Eksenel dönen motor (ERM) ve lineer rezonans aktüatörü (LRA). Basit ya da karmaşık olsun titreşimlerin oluşumu, bir dokunuş ya da yazılım veya donanımdan gelen sinyalle başlar.

Titreşimlerin oluşturulması için donanımdan gelen elektrik sinyali, haptic geri bildirimler oluşturmaya adanmış mikroişlemciye gider.

Bu mikroişlemci, ihtiyaç duyulan titreşim tipini belirler. Ancak titreşimleri oluşturmak için gereken güce sahip olmadığı için işi bir haptic sürücüye devreder.

Haptic sürücü, işlemciden gelen kontrol sinyalini kılavuz alarak bir haptic aktüatöre/motora hızla değişen akım gönderir.

Bu akım, motorun titreşimler üretmesine neden olur. Sonuç olarak basit bir dokunuş veya arama sinyali, titreşime dönüşür.

Telefonlarımızda, farklı durumlar için önceden programlanmış titreşim kütüphaneleri bulunabilir veya benzersiz dokunma hissi yaratmak için bu titreşimler programlanabilir. Haptic mikroişlemci, duruma göre gerekli titreşimleri belirler.

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