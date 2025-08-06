Evde uyurken gece geç saatlerde telefonu alev alan Denise Parks isimli kadının LG'ye açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme LG'yi para cezasına hükmetti.

İskoçya'da yaşayan Denise Parks isimli bir kadın, evinde çıkan yangının eski bir LG telefondan kaynaklandığı gerekçesiyle LG'ye dava açmıştı ve uzun süren dava sonuçlandı. Dava sonucuna göre Denise Parks 150 bin sterlin (yaklaşık 6 milyon TL) tazminat kazandı.

Yangın, 31 Ekim 2018 gecesi saat 03.00 civarında, Denise ve eşi Robert uyurken meydana geldi. O gece, salondaki kanepe üzerinde şarjda bırakılan bir dizüstü bilgisayar ve iki cep telefonu vardı. Bunlardan biri Samsung Galaxy S7, diğeri LG K8 modeliydi.

LG, 150 bin sterlin para cezasına çarptırıldı

Edinburgh'daki mahkemede yangının LG telefon nedeniyle çıktığına hükmedildi. Telefon, Denise’in çalıştığı belediye tarafından kendisine verilmişti. Yargıç, cihazın uygun şekilde kullanıldığını ve bu koşullarda normalde bir ürünün sorun çıkarmaması gerektiğini belirtti.

Mahkeme, LG'nin güvenlik standartlarını karşılamadığını ve yangına sebep olan cihazın hatalı olduğunu söyledi. Yangından sonra Denise, duman soluduğu için tedavi görmüştü. Ayrıca panik atak ve kaygı bozukluğu yaşadığı için bir süre işe gidemediği belirtilmişti.

Davanın sonuçlanmasıyla birlikte mahkeme LG’yi sorumlu bularak, Denise Parks’a tam 149.496 sterlin tazminat ödenmesine karar verdi. LG karara itiraz etmedi ve bildiğiniz üzere şirket 2021 yılından beri akıllı telefon üretmiyor.