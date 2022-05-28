Türkiye’de İlk Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Lisansı Verild

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu başkanı Mustafa Yılmaz’ın yaptığı açıklamaya göre Türkiye’deki ilk elektrikli araç şarj istasyonu lisansları dağıtıldı.

Bildiğiniz gibi artık elektrikli araçların yükselişi dönemindeyiz. Dünyadaki doğal kaynakların azalmasına en iyi cevap olan unsurlardan biri olan elektrikli araçlar, ülkemizde de geçtiğimiz yıllara onlara artış göstermekte.

2021 yılının sonunda ülkemizin verilerine göre 6.500 adet elektrikli araç yollarımızda geziyor. Daha önce sizlere haberini yaptığımız gibi Elon Musk, Türkiye’ye gelip Tesla araçların Türkiye’deki satışı için anlaşmalar yapmıştı. E tabi yerli otomobilimiz TOGG da piyasaya çıkmaya yaklaşırken bu elektrikli araç sayısı dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çok fazla artacak.

Türkiye’deki ilk elektrikli araç şarj istasyonu lisansı verildi

Bu olguya ithafen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) başkanı Mustafa Yılmaz, müjdeyi verdi. Yılmaz’ın açıklamasına göre elektrikli araç şarj istasyonları için atılan bu adım, uzun vadede ülke ekonomisi ve çevre sağlığı için çok yararlı olacak. Yılmaz’ın açıklamaları tam olarak şöyle:

"Kurumumuzca yapılan düzenlemeler kapsamında, şirketler alacakları şarj ağı işletmeci lisansı ile şarj ağı işletebilecek. Kurulumuzda ilk etapta dosyalarını tamamlamış 5 adet lisans başvurusunu değerlendirdik ve ilk lisanslarımızı verdik. Şarj ağı işletmeci lisansı sahipleri, elektrikli araç kullanıcılarına, kendi kuracakları ünitelerle hizmet sunabilecekleri gibi sertifika vermek yoluyla, bir nevi akaryakıt sektöründeki bayilik sistemine benzer bir şekilde de hizmet götürebilecek. Burada sertifika sistemi üzerinden küçük ölçekli yatırımcılarımıza da çeşitli iş modellerinin ve fırsatların doğuyor."

Kendisinin bir başka açıklamasına göre 2021’in sonunda Türkiye’de 6.500 elektrikli araç ve 3.500’e yakın şarj ünitesi bulunuyor. Tahminlere göre 2030 yılında Türkiye’de 1 milyonun üzerinde elektrikli araca ulaşılacağından dolayı Yılmaz’a göre en az 100.000 şarj ünitesi ihtiyacı var.

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