Votka Üstüne Dezenfektan İçen Denizci Komaya Girdi

Samsun açıklarında yabancı bandıralı bir gemide votka üzerine dezenfektan içen 26 yaşındaki bir denizci komaya girdi. Denizcinin hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.

Bugüne kadar el dezenfektanı içerek sağlığını ciddi şekilde etkileyen ve hatta hayatını kaybeden pek çok insanın haberini görmüştük. Bu kişiler arasına bugün bir yenisi daha eklendi. Samsun açıklarındaki bir yük gemisinde görev yapan Ukraynalı bir denizci, votka içtikten sonra el dezenfektanı içti ve komaya girdi.

Rusya’dan Samsun’a buğday getiren yabancı bandıralı yük gemisinde görev alan 26 yaşındaki Ukraynalı denizci Maksym Stovba, iddiaya göre Samsun açıklarındayken önce votka, ardından el dezenfektanı içti. Bunun üzerine zehirlenen genç denizci, gemi ile Samsun Limanı’na getirildi.

Hayati tehlikesi devam ediyor

26 yaşındaki Ukraynalı denizci Stovba, gemiyle limana getirildikten sonra ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç denizcinin komaya girdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı. Maksym Stovba’nın yoğun bakım servisinde tedavisi sürdüğü bildirildi. Ayrıca olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Denizcinin votka üzerine nasıl bir dezenfektan içtiği bilinmiyor. Fakat New Mexico Sağlık Bakanı Kathy Kunkel, ABD’de el dezenfektanı içerek 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yoğun bakıma alındığı ve bir kişinin kör olduğu olayın ardından dezenfektanın metanol içermesi durumunda erken müdahalenin iyileşme ihtimalini ciddi seviyede etkilediğini açıklamıştı.