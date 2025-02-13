Toplam değeri 2.850 TL'den fazla 4 oyun bu hafta sonu Xbox'ta ücretsiz olarak oynanabilecek.

Xbox son dönemde her hafta sonu birkaç adet oyunu ücretsiz olarak oyunculara sunuyor ve bu hafta da birbirinden keyifli oyunlar ücretsiz olacak.

"FreePlayDays" kapsamında ücretsiz olan bu oyunların toplam değeri 2.850 TL'yi aşıyor. Hafta sonunun bitmesini istemeyeceğiniz oyunlar arasında Dying Light, NHL 25 ve dahası yer alıyor.

Xbox'ta bu hafta sonu ücretsiz oynanabilecek oyunlar:

Oyun Normal Fiyatı Dying Light 529 TL For the King 71,25 TL NHL 25 1.159 TL Jujutsu Kaisen: Cursed Clash 1.099 TL

Oyunları 16 Şubat Pazar gününe kadar ücretsiz oynayabileceksiniz.

Ücretsiz oyunları nasıl oynayabilirsiniz?

Game Pass Ultimate, Standard veya Core abonesiyseniz, giriş yaparak Microsoft Store üzerinden tek tek bu oyunlara girin ve yükleme seçeneğine tıklayın. Konsola indirmek için de Xbox Store'dan abonelikler kısmına gelin ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyin. Herkese sunulan oyunlarda ise Microsoft Store üzerinden sayfalarına girip "Ücretsiz Deneme" kısmına basmanız yeterli.