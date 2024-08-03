Daha önceki birçok futbol maçında kullandığımız ve doğru tahminler yapan yapay zekâ modeli, şimdi de bu akşamki Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa finalini tahmin etti.

Türkiye’deki tüm futbolseverlerin gözü bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadyumu’una çevrilecek. Süper Lig’de şampiyon olan Galatasaray, Türkiye Kupası’nı kazanan Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Maç, saat 20.45’te başlayacak.

Biz de bu tarz büyük bir maç varken geleneği bozmayalım dedik ve yapay zekâya sonucu tahmin ettirdik. Mediazone Games ve Sporanaliz'in geliştirdiği yapay zekâ destekli futbol simülasyonu, Galatasaray-Beşiktaş maçını tahmin etti. Peki daha önce Euro 2024 de dahil birçok maçı doğru bilen model, Süper Kupa finalinin nasıl biteceğini düşünüyor?

Yapay zekâya göre maçın kazananı 2-1’lik skor ile Galatasaray olacak

Yapay zekânın yaptığı tahmine baktığımızda Galatasaray’ı tutanları sevindirecek bir sonuç görüyoruz. Öyle ki model, sarı kırmızılı ekibin maçı 2-1 kazanacağını tahmin etmiş. Galatasaray'ın %54, Beşiktaş’ın ise %46 topla oynama oranına sahip olacağı da tahminler arasında.

Bunlar dışında yakın geçecek bir maç olacağına dair tahmini var. Öyle ki iki takım da 48 ve 35 atak gerçekleştirirken 7 ve 5 şut çekmişler. Galatasaray’ın 3 sarı kart, Beşiktaş’ın ise 4 sarı kart göreceği tahmin edilmiş.

Mediazone Games ve Sporanaliz'in geliştirdiği yapay zekâ destekli modelin tahmininin doğru çıkıp çıkmayacağını bu akşam göreceğiz. Karşılaşmada her iki takıma da başarılar diliyoruz.