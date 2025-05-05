Japonya'daki Keio Üniversitesi'nden araştırmacılar, geleceğin en büyük teknoloji ve merkezlerinde plastiğin kullanılabileceğini keşfetti.

Japonya'daki Keio Üniversitesi'nden araştırmacılar, yapay zekâ destekli veri merkezlerinde kısa mesafeli, yüksek hızlı iletişimi kökten değiştirebilecek yenilikçi bir plastik optik fiber (POF) teknolojisi geliştirdi.

Keio Fotonik Araştırma Enstitüsü’nden Prof. Yasuhiro Koike ve Öğr. Gör. Kenta Muramoto’nun öncülük ettiği ekip, çekirdek başına 106,25 Gbps veri iletebilen çok çekirdekli plastik optik fiber geliştirdi. Bu gelişme, özellikle yapay zekâ altyapılarında GPU'lar ve hızlandırıcılar arasında ihtiyaç duyulan yüksek kapasiteli, düşük gecikmeli bağlantılar için kritik bir çözüm sunacak.

Plastik optik fiberin cam fiberlerden farkı ne?

Geleneksel cam fiberlerin aksine, bu yeni fiberler ekstrüzyon kalıplama yöntemiyle tek adımda üretilebiliyor. Böylece üretim süreci hem 10 ila 100 kat daha ucuz hem de çok daha az karmaşık hâle geliyor. Ayrıca çekirdek sayısı ve düzeninden bağımsız olarak seri üretime uygun olması, yeni tasarlanan veri merkezi mimarilerine büyük esneklik kazandırıyor.

Yapılan testlerde 30 metre boyunca 106,25 Gbps hızla iletilen PAM4 sinyallerinde sinyal kalitesinin yüksek olduğu ve bozulmanın minimum düzeyde kaldığı gözlemlendi. Bit hata oranlarının ise geleneksel cam fiberlere kıyasla 10.000 ila 100.000 kat daha düşük olduğu bildirildi.

Yapay zekâ veri merkezleri ve altyapıları daha kolay kurulabilecek

Ekip, 61 çekirdekli dairesel ve 4 çekirdekli dikdörtgen varyantlar üzerinde yaptığı denemelerde tüm çekirdeklerde güvenilir ve kararlı iletim elde etti. VCSEL lazerlerle birleştirilen sistemin, 30 metre mesafede 106,25 Gbps hızında sinyal iletimini bozulmadan gerçekleştirdiği kaydedildi.

Uzmanlara göre Keio Üniversitesi’nin bu çok çekirdekli plastik fiber atılımı, önümüzdeki yıllarda daha hızlı, enerji verimli ve ölçeklenebilir yapay zekâ altyapıları kurmanın kapısını aralayabilir.