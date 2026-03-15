Bu Hafta Steam'de İndirime Giren Oyunlar (Elinizi Çabuk Tutun)

Steam bu hafta birçok oyunda yepyeni indirimlerle karşımızda.

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.

Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.

Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Dead Space 59.99$ 8.99$ (-%85) Thronefall 7.29$ 4.73$ (-%35) Warhammer 40,000: Rogue Trader 24.99$ 9.99$ (-%60) Dead Space 2 19.99$ 3.99$ (-%80) Arma 3 29.99$ 11.99$ (-%60) Dead Space 3 19.99$ 3.99$ (-%80) Mindustry 9.99$ 2.99$ (-%70) Diplomacy is Not an Option 14.99$ 6.74$ (-%55) Bloons TD 6 7.79$ 3.11$ (-%60) Orcs Must Die! Deathtrap 14.99$ 7.49$ (-%50) Wayfinder 12.49$ 1.87$ (-%85) Captain of Industry 17.99$ 12.59$ (-%30) Dwarf Fortress 14.99$ 11.99$ (-%20) Exotica 2: Pet Shop Simulator 5.99$ 4.79$ (-%20) Outhold 3.99$ 2.99$ (-%25) Tower Factory 7.99$ 6.39$ (-%20) PANICORE 2.99$ 2.24$ (-%25) Arma 3 29.99$ 11.99$ (-%60) Death and Taxes 7.49$ 0.97$ (-%87) The Forever Winter 14.99$ 9.74$ (-%35)

