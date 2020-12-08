2020 Klasik Tetris Dünya Şampiyonu, 13 Yaşındaki Çocuk Oldu

2020 Klasik Tetris Dünya Şampiyonası, bu yıl oldukça ilginç anlara sahne oldu. Turnuvanın final karşılaşmasında, iki kardeş karşı karşıya geldi. 13 yaşındaki DogPlayingTetris, 15 yaşındaki abisi PixelAndy'yi yenerek dünya şampiyonu olmayı başardı.

İlk kez 1984 yılında yayınlanmış olmasına rağmen bu günlere kadar gelmiş olan klasik Tetris oyunu, hala pek çok oyunseverin favorilerinden bir tanesi. Üstelik bu ikonik oyun için her yıl da bir dünya şampiyonası düzenleniyor. Geçtiğimiz günlerdeyse "2020 Klasik Tetris Dünya Şampiyonası"nın final karşılaşması vardı. Final karşılaşması, iki kardeşin kıran kıran mücadelesine sahne oldu.

Klasik Tetris Dünya Şampiyonası, her yıl bir etkinlik olarak gerçekleştiriliyordu. Ancak içinde bulunduğumuz koşullar, turnuvanın bu yıl çevrimiçi gerçekleştirilmesine yol açtı. "ClassicTetris" isimli resmi Twitch kanalı üzerinden yayınlanan turnuvanın kazananıysa 13 yaşındaki bir çocuktu. Kendisini "DogPlayingTetris" takma ismiyle tanıtan 13 yaşındaki Tetris hayranı, 15 yaşındaki abisi "PixelAndy"yi yenerek turnuvanın kazananı olmayı başardı.

Küçük kardeşler, finale çıkarken son yılların en iyileriyle karşı karşıya geldiler

Klasik Tetris Dünya Şampiyonası, 2019 ve 2018 yıllarında yeterince heyecanlı değildi. Çünkü Joseph Saelee isimli Tetris tutkunu, iki yıldır önüne gelen herkesi alt etmeyi başararak, şampiyon oluyordu. İşte bu şampiyonluklardan fazlasıyla etkilendiğini söyleyen DogPlayingTetris, bu yıl daha iyi hazırlandığını söylüyor. Bu arada kardeşlerin, finale yükselebilmek için son yıllardaki en iyi Tetris oyuncularıyla karşı karşıya gelmek durumunda kaldılar.

2020 Klasik Tetris Dünya Şampiyonası'na damga vuran kardeşleri ve bu heyecanlı turnuvayı izlemek isterseniz, ClassicTetris isimli Twitch kanalına ulaşabilirsiniz. Bunun için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.