Steam Orta Çağ Festivali İndirimleri Başladı (Büyük İndirimler Var)

Steam'in birçok farklı indiriminin ardından bugün de Orta Çağ Festivali indirimleri başladı. Peki indirimlerde satın almaya değer hangi oyunlar var?

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Orta Çağ Festivali" indirimleri.

Geçtiğimiz ayki indirimlerin sona ermesinin ardından Steam'de 27 Nisan tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

Steam Orta Çağ Festivali indirimleri

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Crusader Kings III 34.99$ 10.49$ (-%70) Kingdom Come: Deliverance II 44.99$ 22.49$ (-%50) DARK SOULS III 39.99$ 19.99$ (-%50) DARK SOULS REMASTERED 24.99$ 12.49$ (-%50) Mount & Blade II: Bannerlord 19.99$ 9.99$ (-%50) Tainted Grail: The Fall of Avalon 20.99$ 13.64$ (-%35) DARK SOULS II: Scholar of the First Sin 24.99$ 12.49$ (-%50) DARK SOULS II 24.99$ 6.24$ (-%75) Farthest Frontier 17.99$ 8.99$ (-%50) The Witcher 3: Wild Hunt 29.99$ 5.99$ (-%80) Black Desert 4.99$ 0.49$ (-%90) Age of Empires II: Definitive Edition 19.99$ 6.99$ (-%65) Dragon's Dogma 2 52.49$ 22.04$ (-%58) Kingdom Come: Deliverance 22.99$ 4.59$ (-%80) Age of Empires IV: Anniversary Edition 19.99$ 9.99$ (-%50) Bellwright 14.99$ 9.89$ (-%34) Manor Lords 19.99$ 12.99$ (-%35) The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 34.99$ 27.99$ (-%20) Travellers Rest 9.29$ 6.22$ (-%33) Lords of the Fallen 19.99$ 6.59$ (-%67)

Steam Orta Çağ Festivali indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.