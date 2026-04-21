Steam Orta Çağ Festivali İndirimleri Başladı (Büyük İndirimler Var)

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Orta Çağ Festivali" indirimleri.
Geçtiğimiz ayki indirimlerin sona ermesinin ardından Steam'de 27 Nisan tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.
Steam Orta Çağ Festivali indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Crusader Kings III
|34.99$
|10.49$ (-%70)
|Kingdom Come: Deliverance II
|44.99$
|22.49$ (-%50)
|DARK SOULS III
|39.99$
|19.99$ (-%50)
|DARK SOULS REMASTERED
|24.99$
|12.49$ (-%50)
|Mount & Blade II: Bannerlord
|19.99$
|9.99$ (-%50)
|Tainted Grail: The Fall of Avalon
|20.99$
|13.64$ (-%35)
|DARK SOULS II: Scholar of the First Sin
|24.99$
|12.49$ (-%50)
|DARK SOULS II
|24.99$
|6.24$ (-%75)
|Farthest Frontier
|17.99$
|8.99$ (-%50)
|The Witcher 3: Wild Hunt
|29.99$
|5.99$ (-%80)
|Black Desert
|4.99$
|0.49$ (-%90)
|Age of Empires II: Definitive Edition
|19.99$
|6.99$ (-%65)
|Dragon's Dogma 2
|52.49$
|22.04$ (-%58)
|Kingdom Come: Deliverance
|22.99$
|4.59$ (-%80)
|Age of Empires IV: Anniversary Edition
|19.99$
|9.99$ (-%50)
|Bellwright
|14.99$
|9.89$ (-%34)
|Manor Lords
|19.99$
|12.99$ (-%35)
|The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
|34.99$
|27.99$ (-%20)
|Travellers Rest
|9.29$
|6.22$ (-%33)
|Lords of the Fallen
|19.99$
|6.59$ (-%67)
Steam Orta Çağ Festivali indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.