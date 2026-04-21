Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Steam Orta Çağ Festivali İndirimleri Başladı (Büyük İndirimler Var)

Steam'in birçok farklı indiriminin ardından bugün de Orta Çağ Festivali indirimleri başladı. Peki indirimlerde satın almaya değer hangi oyunlar var?

Barış Bulut

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Orta Çağ Festivali" indirimleri.

Geçtiğimiz ayki indirimlerin sona ermesinin ardından Steam'de 27 Nisan tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
Crusader Kings III 34.99$ 10.49$ (-%70)
Kingdom Come: Deliverance II 44.99$ 22.49$ (-%50)
DARK SOULS III 39.99$ 19.99$ (-%50)
DARK SOULS REMASTERED 24.99$ 12.49$ (-%50)
Mount & Blade II: Bannerlord 19.99$ 9.99$ (-%50)
Tainted Grail: The Fall of Avalon 20.99$ 13.64$ (-%35)
DARK SOULS II: Scholar of the First Sin 24.99$ 12.49$ (-%50)
DARK SOULS II 24.99$ 6.24$ (-%75)
Farthest Frontier 17.99$ 8.99$ (-%50)
The Witcher 3: Wild Hunt 29.99$ 5.99$ (-%80)
Black Desert 4.99$ 0.49$ (-%90)
Age of Empires II: Definitive Edition 19.99$ 6.99$ (-%65)
Dragon's Dogma 2 52.49$ 22.04$ (-%58)
Kingdom Come: Deliverance 22.99$ 4.59$ (-%80)
Age of Empires IV: Anniversary Edition 19.99$ 9.99$ (-%50)
Bellwright 14.99$ 9.89$ (-%34)
Manor Lords 19.99$ 12.99$ (-%35)
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 34.99$ 27.99$ (-%20)
Travellers Rest 9.29$ 6.22$ (-%33)
Lords of the Fallen 19.99$ 6.59$ (-%67)

Steam Orta Çağ Festivali indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Anadolu Yolları ETS 2'ye Geliyor: "Soul of Anatolia" DLC'si Resmen Duyuruldu! [Video] Anadolu Yolları ETS 2'ye Geliyor: "Soul of Anatolia" DLC'si Resmen Duyuruldu! [Video]
The Last of Us Part 3 İçin Taşlar Yerine Oturmaya Başladı: Geliştirme Süreci Başlamış Olabilir! The Last of Us Part 3 İçin Taşlar Yerine Oturmaya Başladı: Geliştirme Süreci Başlamış Olabilir!
Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

Bir Psikolojik Korku Oyunu Steam'de Ücretsiz Oldu (Kütüphanenize Eklemeyi Unutmayın)

Bir Psikolojik Korku Oyunu Steam'de Ücretsiz Oldu (Kütüphanenize Eklemeyi Unutmayın)

Rockstar Games'ten Hacklenen Veriler Paylaşıldı: Gelirler, Platform Dağılımı ve Dahası...

Rockstar Games'ten Hacklenen Veriler Paylaşıldı: Gelirler, Platform Dağılımı ve Dahası...

PS5 Mağazasına Netflix Benzeri Yeni Tasarım Geliyor: İşte İlk Görüntü!

PS5 Mağazasına Netflix Benzeri Yeni Tasarım Geliyor: İşte İlk Görüntü!

379 TL Değerindeki Popüler Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Kütüphaneye Eklemek İçin Bugün Son Gün)

379 TL Değerindeki Popüler Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Kütüphaneye Eklemek İçin Bugün Son Gün)

The Last of Us Part 3 İçin Taşlar Yerine Oturmaya Başladı: Geliştirme Süreci Başlamış Olabilir!

The Last of Us Part 3 İçin Taşlar Yerine Oturmaya Başladı: Geliştirme Süreci Başlamış Olabilir!

[Nisan 2026] 9 Bin TL Değerindeki 8 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor

[Nisan 2026] 9 Bin TL Değerindeki 8 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor

Disney, 15 Oyunu Apar Topar Steam'den Kaldırdı (Daha Önce Almadıysanız Geçmiş Olsun)

Disney, 15 Oyunu Apar Topar Steam'den Kaldırdı (Daha Önce Almadıysanız Geçmiş Olsun)

Anadolu Yolları ETS 2'ye Geliyor: "Soul of Anatolia" DLC'si Resmen Duyuruldu! [Video]

Anadolu Yolları ETS 2'ye Geliyor: "Soul of Anatolia" DLC'si Resmen Duyuruldu! [Video]

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

Avengers: Endgame, Çekilen Yeni Sahnelerle Yeniden Vizyona Girecek: Hikaye Doomsday'e Bağlanacak

Avengers: Endgame, Çekilen Yeni Sahnelerle Yeniden Vizyona Girecek: Hikaye Doomsday'e Bağlanacak

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Televizyonlar ve TV'nizi Android Yapan Xiaomi TV Box Satacak

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Televizyonlar ve TV'nizi Android Yapan Xiaomi TV Box Satacak

Tofaş'ın Kuş Serisi Şahin, Doğan ve Kartal'ın Atası Olan Otomobil: Fiat Regata

Tofaş'ın Kuş Serisi Şahin, Doğan ve Kartal'ın Atası Olan Otomobil: Fiat Regata

VW TDI Yazısındaki Kırmızı Harfler Ne Anlama Geliyor?

VW TDI Yazısındaki Kırmızı Harfler Ne Anlama Geliyor?

Arabada USB Portları Neden Yavaş Şarj Eder, Hızlı Şarj İçin Ne Gerekir?

Arabada USB Portları Neden Yavaş Şarj Eder, Hızlı Şarj İçin Ne Gerekir?

