Behzat Ç. dizisi ve Max Payne oyunu arasındaki benzerlikleri açıklıyoruz. Deri ceketler, aile trajedileri ve sıra dışı cinayet çözme yöntemleri... Dizi ve oyundaki kişilerin ortak noktaları oldukça şaşırtıcı görünüyor.

Deri ceketlerinizi giydiyseniz başlayalım. Max Payne oyununun ilk çıkış yılı 2001 ve serinin ikinci oyununun çıkış yılı ise 2003’tür. Behzat Ç. dizisi ise 2010 yılında çıkmıştır. Dizinin uyarlandığı "Her Temas İz Bırakır: Behzat Ç. - Bir Ankara Polisiyesi" kitabı ise 2006 çıkışlıdır. Behzat Amir'in, cinayetten katile gidercesine çözdüğü gibi biz de bu olayı çözeceğiz.

İki yapım arasındaki benzerlikleri gösteren bir tablo olsa ne güzel olurdu değil mi? Sizin için hazırladık.

Başkarakterlerin çalıştığı birimler:

İki yapımın başrolleri de cinayet şubesinde çalışıyor. Tabii ki ülkelere göre isimlendirmeler değişiklik gösterebiliyor. Behzat Ç. cinayet büroda görevli bir polis, Max Payne ise cinayet dedektifidir.

Her iki karakterin aile trajedileri:

Her iki karakterin de eşleri ve çocukları trajik bir şekilde öldürülüyor.

Hayata bakışları:

Hayatı büyük ölçüde dramatik ve çoğunlukla içe dönük yaşamaları ile tanınıyorlar. İki başrol kendiyle bir tür huzur bulmaya çalışıyor. Buna ek olarak, iki karakter için de karamsar diyebiliriz.

Sakinleştirici tercihleri:

Behzat Amir'i meşhur 78. bölümde rakı içerken görmüşsünüzdür. Behzat Ç. ve ekibinin içki içmek için genellikle meyhane, pavyon ve ev gibi mekanları tercih ettikleri görülüyor.

Max Payne’in sakinleşme tercihinin viski olarak görülüyor, bunun örneğini Max Payne 3'te görebilirsiniz

Bir diğer sakinleştirici tercihleri:

Bu ikilinin bir diğer sakinleştirici tercihi ise sigara olduğu görülüyor.

Cinayet çözme uzmanlarının giyim tarzları:

Behzat Ç. ve Max Payne’in deri ceket giymeleri çok güzel bir tesadüf olsa gerek. Bu deri ceket, ikiliye has ikonik ve unutulmaz simgelerden bir tanesi.

Hatta "Behzat Ç. dizisindeki deri ceketi nereden bulurum" araması yapmış bile olabilirsiniz.

Max Payne’de Savcı Esra'ya benzeyen karakter var mı?

Savcı Esra, Behzat ile evlendikten kısa bir süre sonra öldürülmüştü. Max Payne 2’de ise Max’in âşık olduğu Mona Sax karakteri oyunun son bölümünde öldürülüyor.

Dizideki tabiriyle "4 Çeker Tahsin":

Tahsin müdür, Behzat Ç.’de Cinayet Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır. Tahsin müdür, her polisin kanunlara uygun hareket etmesi gerektiğine inanır; Behzat ile bu noktada sürekli ters düşerler.

Jim Bravura cinayet masası biriminde teğmendir. Jim de kanunlara uyma konusunda Tahsin müdüre yakın bir anlayışa sahiptir. Max Payne’in bakış açısı tam tersidir. Bu ikiliyi rolleri ve bakış açıları sebebiyle benzetmek mümkün olabilir.

Behzat Ç. dizisinin döteragonisti Ercü:

Ercüment Çözer, psikopat bir iş adamı ve suç örgütü lideridir. Behzat’ın baş düşmanıdır. Vladimir Lem, bir Rus gangsteridir ve tıpkı Ercüment Çözer gibi silah ticareti yapmaktadır.

Aynı zamanda Mona Sax’ı öldürdüğü için Max Payne tarafından öldürülmüştür. Behzat Ç. de benzer şekilde, Savcı Esra’nın ölümüne Ercüment’in adamı sebep olmuştu.

Bu iki başarılı yapımın arasındaki benzerlikleri anlatan bir tablo yapmamız kaçınılmazdı:

Özellik Behzat Ç. Max Payne Çalıştığı Birim Cinayet Şubesi Cinayet Şubesi Aile Trajedisi Karısı ve çocuğu öldürüldü Karısı ve çocuğu öldürüldü Karamsarlık Evet Evet Sakinleştirici Alkol ve sigara Alkol ve sigara Giyim Tarzı Deri ceket giyer Deri ceket giyer Karakter Karşılıkları Savcı Esra Mona Sax Tahsin Jim Bravura Ercüment Çözer Vladimir Lem Katil Olma Durumu Evet Evet İşine Geri Dönme Evet Evet Halüsinasyon Görmeleri Evet Evet

Şunu unutmamalıyız ki her polisiye romanın bazı ortak özelliklere sahip olması gayet doğaldır. Behzat Ç. dizisi de girişte belirttiğimiz gibi Emrah Serbes’in polisiye kitabından uyarlanmıştır.

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