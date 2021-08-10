Bus Simulator: Ultimate, 250 Milyon İndirmeyle Rekor Kırdı

Yerli mobil oyun şirketi Zuuks Games'in Bus Simulator: Ultimate isimli mobil simülasyon oyunu, bu kategoride dünyanın en çok indirilen yapımı oldu. 251 milyon 350 bin kullanıcı tarafından indirilen oyun, mobil oyun tutkunlarına gerçekçi bir otobüs simülasyonu sunuyor.

2014 yılından beri hizmet vermekte olan yerli mobil oyun şirketi Zuuks Games'in piyasaya sürdüğü "Bus Simulator: Ultimate" isimli mobil oyun, 250 milyondan fazla indirme sayısına ulaştı. Yaptığımız son kontrollerde 251 milyon 350 bin kullanıcı tarafından indirilen oyun, bu sayede dünyanın en çok indirilen mobil simülasyon oyunu oldu.

Oldukça detaylı bir çalışma yürüten Zuuks Games ekibinin bu başarısı, bir tesadüf değil. Zira geliştirici ekip, Bus Simulator: Ultimate'de çok oyunculu oyun deneyimi sunuyorlar. Ayrıca dünya çapında 200'den fazla otogar, bu mobil simülasyon oyununda en ince ayrıntısına kadar modellenmiş durumda. Üstelik bu otogarların 40 tanesi, Türkiye'den...

Zuuks Games'in yeni oyunu da yolda

Zuuks Games, Bus Simulator: Ultimate'ten elde ettiği gelirle yetinmek isteyen bir şirket değil. Yeni oyunlar üzerinde çalışmalarını sürdüren geliştirici ekip, bir süredir Truck Simulator: Ultimate isimli yeni bir mobil simülasyon oyunu üzerinde çalışıyor. Adından da anlaşılabileceği üzere bu kez TIR simülasyonu sunmak isteyen geliştirici ekip, yeni oyununu ağustos ayı içerisinde piyasaya sürülecek.

Bu arada; Zuuks Games'in kamyon simülasyonları üzerine geliştirmiş olduğu bir oyun zaten var. Truck Simulator: Europe isimli bu oyun da şu ana dek 191 milyon 250 bin cihaza indirilmiş durumda. Eğer sizler de Zuuks Games'in oyunlarıyla tanışmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.