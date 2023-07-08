Citadel Games’in yeni oyunları The Monarch’ı ‘Ülkenize destek olun!’ çağrısıyla tanıtıp sonuna #millidestek hashtag’ini koymaları, Türk oyun camiasının gündemine oturdu.

Citadel Games’in geliştirdiği orta çağda geçen stratejik rol yapma oyunu The Monarch, 2023’ün üçüncü çeyreğine piyasaya sürülecek. Şirket, oyunun reklamını resmi Twitter hesabı üzerinden yaptı, buraya kadar bir sıkıntı yok. Ancak oyunu pazarlama şekilleri, Türk oyuncu camiasının eleştirilerine maruz kaldı.

Paylaştıkları gönderide Citadel Games, paragrafa “Milli bir heyecana hazır mısınız?” sorusuyla başlıyor. Zaten Türk oyun sektörünün içerisinde çok tartışmalı olan bu ‘milli destek’ konusu bir kez daha gündeme gelince, insanların akıllarına ‘acaba iyi olmayan bir oyun yine milli duygular sömürülerek mi pazarlanıyor?’ sorusunu getirdi.

Oyunda Türkçe dil desteği yok

Gönderide Citadel Games, The Monarch’ın Türk oyun geliştiriciler tarafından geliştirildiğini arka arkaya vurgulayarak Türk oyuncularının ‘ülkelerine destek olmalarını’ beklediklerini belirttiler. “Türk kahramanların gücünü gösterin!” cümlesiyle biten tanıtımıyla oyunun Türkçe dil desteğinin olmaması da bir hayli ironik.

Daha önce bildiğiniz gibi Erzurum vakasıyla karşı karşıya kalmıştık ve tüm oyun camiası birbirine girmişti. Kimisi ‘Türk yapımı oyun kardeşim, destekleyin işte!’ derken kimisi de ‘Yahu iyi Türk yapımı da, oyunun tüm assetleri çalıntı kardeşim böyle olmaz!’ diye karşı argüman sunmuştu.

Oyun camiasının bu duyuruya karşı yorumları ise şöyle oldu:

Dolayısıyla buradan çıkarılabilecek ders, ülkemizden bir geliştirici tarafından bir oyun yapıldığı zaman tabii ki de Türk oyuncular olarak desteklemeliyiz ancak bu, oyunun özgün bir yapım olması gerektiği kaidesini değiştirmiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın. Unutmadan, oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.