Günümüzde iletişimin büyük bir bölümü artık sosyal medya aracılığı ile gerçekleşiyor. Artık mesajlaşmalarda emoji ve çıkartmalar, hayatımızın bir parçası hâline geldi. Geldi gelmesine ama iletişimimizi de bir o kadar etkiledi.

Artık bir kişiyle mesajlaşırken emoji göndermediğinde bir şeye sinirli olup olmadığına dair çıkarım yapmadan edemiyoruz. Ya da dünyanın bir köşesindeki kişinin kullandığı emojiyle, ne anlatmak istediğini şıp diye anlıyoruz.

Tüm bunlar, evrensel bir dil oluşturmanın yanı sıra, dilimizi de değiştirmiş oluyor. Nedenini hemen anlatalım.

Dijital dünya, yeni bir dil yarattı.

Çok değil, bundan bir 10 yıl kadar önce hayatımızda emojiler bu kadar yer etmiyordu ve biz de ona o kadar anlam yüklemiyorduk. Şimdi kurumsal bir mesaj beklerken bile yanında bir “like” emojisini göremeyince eteklerimiz tutuşabiliyor. Tüm bunların tek sebebi ise başta da bahsettiğimiz gibi dijital dünya.

Emojiler, günlük hayatımızın bir parçası olarak yediden yetmişe herkesin kullandığı bir sembole dönüştü. Arkadaşımıza bir mesaj yazarken gülücük eklemeyi unutmadığımız gibi tam tersi bir durumda da “tavırlı” bir mesaj gönderebiliyoruz.

Emojiler, sözcük dağarcığımızı daralttı.

Bu durum, aslında araştırmaya mahal vermeden de öngörülebilir bir durum. Çünkü tüketim çağında, hepimizin elinde birer telefon var. Bu küçük kutulara olan bağlılığımız, bizi medyaya daha da mahkûm ediyor. Günlük kelime dağarcığımız, telefonların ardına saklanarak kaybolmaya yüz tutuyor.

Bunun başat sebebi ise emojiler olarak görülüyor. Filologlar, ne kadar çok emoji kullanılırsa kelime dağarcığının da o denli azaldığını söylüyor. İletişimi zenginleştirdiğini düşündüğümüz emojiler, aslında katili olabilir mi?

Aşağıdaki iki konuşmanın farkına bakın.

İlk mesajdaki gerginliği okur okumaz hissetmemek mümkün değil. Ancak ikincisinde kullanılan emoji, mesajdaki sert ifadeyi biraz daha yumuşatarak sevimli bir hava katmış. Üstelik tek bir mesajla birden fazla çıkarım yapmak da mümkün. Eğer çok fazla düşünen biriyseniz, muhtemelen ilk mesaj size gelseydi “Kesin bir şey yaptım, ne hakkında konuşacak acaba? Benimle ilgili bir şey mi duydu? Neden böyle söyledi? Kesin bana kızgın!” gibi cümleler kafanızda dönüp dururdu.

Ancak ikinci mesajdaki emojiler, durumun vahametini ortadan kaldırarak daha “duygusal” bir hava katmış gibi görünüyor. Böylece tek bir emoji kullanarak da iletilmek istenen mesajın ne olduğunu anlatmak oldukça basit bir söylem.

Bir emoji, farklı dilleri konuşan herkes için aynı şey ifade ediyor.

Yapılan araştırmalar, farklı din, dil ve ırka sahip insanlarda bazı emojilerin ne anlama geldiği sorulduğunda çoğundan da alınan cevap aynıydı. Bu da emojilerin evrensel bir dil oluşturduğunu, düşüncelerin aktarımı konusunda bir dile bağlı kalmadan, emojilerle duyguları yansıtabildiğimizi gösteriyor.

Hızlı bir reaksiyon olarak emoji kullanmak iyi bir seçenek olabilir. Ancak uzun vadede bunun bir alışkanlığa dönüşmesi, kelime haznenizi daraltacağı gibi iletişiminizde de aksaklıklar meydana getirebilir. Bu duruma dikkat ettiğiniz sürece emojilerin etkilerinden faydalanmaya devam edebiliriz gibi görünüyor.

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