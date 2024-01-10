Türkiye’nin sokaklarında yürüyormuşçasına, her adımda farklı bir hikâyeye, farklı bir yaşam kesitine tanıklık edeceğiniz fotoğraflar size geçmiş ve bugünü karşılaştırmanıza olanak sağlayacak.
Her bir karede yaşamın renklerini, tarihin sıcaklığını hissedeceğininiz fotoğraflar, sadece bir sergi olmakla kalmıyor zaman yolculuğunun da kitabı hâline geliyor.
O kayıklar artık yok. Tepeler ise ne kadar da boş. Ortaköy Cami (1865-70)
Denizde birbiri ardına sıralanmış kayıklar, dumanı tüten gemiler. Galata Kulesi'nden Tophane (7 Ağustos 1867)
Her yer ne kadar da yeşil... 1970'li yıllarda Adalar
Aksaray sokaklarındaki, PTT'nin logosundan sağdaki otobüse kadar her şey buram buram tarih kokuyor. (1975)
Pamukkale Turizm'in sevgili yolcuları, Ankara-İzmir seferimize hoş geldiniz. (1960'lar)
Ankaralılar Ulus'un bu fotoğrafına baktıkça "Ah o eski günler!" diyecek. (1920'li yıllar)
Atik Ali Paşa Cami avlusundaki bir ağaç kovuğunda yaşamak.
Ayaküstü buzlu biranın keyfini çıkaranlar, Ankara (1930'lu yıllar)
Aydemir Akbaş ve Adile Naşit. Evet bazılarınız görünce inanmakta zorluk çekebilirsiniz.
İstanbul'da ayrılık anı (1955)
Boğaziçi Köprüsü açılış töreni (1973)
1970'li yıllarda Laleli sokaklarında alışkın olunan sahnelerden biri. (Maalesef ki)
Tarihin tozlu raflarından İstiklâl Caddesi (1972)
Eminönü'nde balık alışverişi. Sinema karelerinden fırlamış gibi. (1970'li yıllar)
Galata Köprüsü'nden kayıklara bakan, yamalı kıyafetleri ile dikkat çeken çocuk. Acaba neler düşünüyor? (1955)
Herkes kitaba erişmeli. Gezici kütüphane, Van (1970'li yıllar)
Haydarpaşa Garı önünde birilerini bekleyen şık bir Cadillac (1965)
İstanbul Üniversitesi öğrencileri (1970)
İstiklâl Caddesi'nde bir trafik polisi (1940'lı yıllar)
Karaköy'de güneşli bir gün, İstanbul (1996)
Ah gençlik... Kemal Sunal ve Fatma Girik
Kuleli Askerî Lisesindeki nizama bakar mısınız? (1933)
Migros'un gezici satış kamyonu, İstanbul (1960'lı yıllar)
Salacak'tan Kız Kulesi'ne bakış. Her şey ne kadar sade... (1950'li yıllar)
Saraçhane'de bir işçi mitingi. Değişen sanırız pek bir şey yok. (1961)
Hayaller mi kuruyorsun, birisini mi bekliyorsun acaba çocuk? Sirkeci (1964)
Taksim Belediye Gazinosu yılbaşı balosunda şıklığı ile göz dolduranlar (1940)
THY hostesi, Ankara (1960'lı yıllar)
İlk kapalı vagonun atölyeden çıkışı (16 Nisan 1954)
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