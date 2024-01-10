Türkiye, her köşesi ayrı bir hikâye anlatan, renkli ve canlı sokaklarıyla âdeta bir açık hava müzesi. Türkiye sokaklarının, meydanlarının, gizli köşelerinin ve günlük yaşamın içinden çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı zaman makinesi derlememizde kendinizi o yıllara ışınlamak isteyebilirsiniz.

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