Eski Türkiye'den Bu Fotoğrafları Gördüğünüzde Birkaç Saatliğine O Yıllara Işınlanmak İsteyeceksiniz

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Türkiye, her köşesi ayrı bir hikâye anlatan, renkli ve canlı sokaklarıyla âdeta bir açık hava müzesi. Türkiye sokaklarının, meydanlarının, gizli köşelerinin ve günlük yaşamın içinden çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı zaman makinesi derlememizde kendinizi o yıllara ışınlamak isteyebilirsiniz.

Türkiye’nin sokaklarında yürüyormuşçasına, her adımda farklı bir hikâyeye, farklı bir yaşam kesitine tanıklık edeceğiniz fotoğraflar size geçmiş ve bugünü karşılaştırmanıza olanak sağlayacak.

Her bir karede yaşamın renklerini, tarihin sıcaklığını hissedeceğininiz fotoğraflar, sadece bir sergi olmakla kalmıyor zaman yolculuğunun da kitabı hâline geliyor.

O kayıklar artık yok. Tepeler ise ne kadar da boş. Ortaköy Cami (1865-70)

eski ortaköy cami

Denizde birbiri ardına sıralanmış kayıklar, dumanı tüten gemiler. Galata Kulesi'nden Tophane (7 Ağustos 1867) 

eski galata kulesi

Her yer ne kadar da yeşil... 1970'li yıllarda Adalar

adalar fotoğraf

Aksaray sokaklarındaki, PTT'nin logosundan sağdaki otobüse kadar her şey buram buram tarih kokuyor. (1975)

tarihi fotoğraflar

Pamukkale Turizm'in sevgili yolcuları, Ankara-İzmir seferimize hoş geldiniz. (1960'lar)

türkiye tarihi fotoğraflar

Ankaralılar Ulus'un bu fotoğrafına baktıkça "Ah o eski günler!" diyecek. (1920'li yıllar)

eski ankara fotoğrafları

Atik Ali Paşa Cami avlusundaki bir ağaç kovuğunda yaşamak.

siyah beyaz fotoğraflar

Ayaküstü buzlu biranın keyfini çıkaranlar, Ankara (1930'lu yıllar)

eski fotoğraflar

Aydemir Akbaş ve Adile Naşit. Evet bazılarınız görünce inanmakta zorluk çekebilirsiniz.

Aydemir-Akbaş-ve-Adile-Naşit

İstanbul'da ayrılık anı (1955)

eski resimler

Boğaziçi Köprüsü açılış töreni (1973)

eski istanbul

1970'li yıllarda Laleli sokaklarında alışkın olunan sahnelerden biri. (Maalesef ki)

eski sokaklar

Tarihin tozlu raflarından İstiklâl Caddesi (1972)

eski istiklal caddesi

Eminönü'nde balık alışverişi. Sinema karelerinden fırlamış gibi. (1970'li yıllar)

Eminönü eski fotoğrafları

Galata Köprüsü'nden kayıklara bakan, yamalı kıyafetleri ile dikkat çeken çocuk. Acaba neler düşünüyor? (1955)

tarihi resimler

Herkes kitaba erişmeli. Gezici kütüphane, Van (1970'li yıllar)

Türkiye'nin eski fotoğraları

Haydarpaşa Garı önünde birilerini bekleyen şık bir Cadillac (1965)

Haydarpaşa-Garı

İstanbul Üniversitesi öğrencileri (1970)

türkiyenin kadınları

İstiklâl Caddesi'nde bir trafik polisi (1940'lı yıllar)

istiklal caddesi

Karaköy'de güneşli bir gün, İstanbul (1996)

İstanbul eski fotoğraflar

Ah gençlik... Kemal Sunal ve Fatma Girik

Kemal Sunal ve Fatma Girik

Kuleli Askerî Lisesindeki nizama bakar mısınız? (1933)

Kuleli Askeri Lisesi

Migros'un gezici satış kamyonu, İstanbul (1960'lı yıllar)

fotoğraf eski
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Salacak'tan Kız Kulesi'ne bakış. Her şey ne kadar sade... (1950'li yıllar)

Salacak

Saraçhane'de bir işçi mitingi. Değişen sanırız pek bir şey yok. (1961)

eski anılar

Hayaller mi kuruyorsun, birisini mi bekliyorsun acaba çocuk? Sirkeci (1964)

eski sirkeci

Taksim Belediye Gazinosu yılbaşı balosunda şıklığı ile göz dolduranlar (1940)

eski yılbaşı geceleri

THY hostesi, Ankara (1960'lı yıllar)

eski hostesler

İlk kapalı vagonun atölyeden çıkışı (16 Nisan 1954)

ilk vagon

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