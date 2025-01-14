Gelişen teknoloji, her geçen gün hayatımıza yenilik ve kolaylık katmaya devam ediyor. Bunlardan birisi de gelişen Apple teknolojisi sayesinde iPhone ile başka bir cihazı şarj edebilmek…

Her model için geçerli olmasa da bazı iPhone modellerinde, bir başka cihazı şarj etmek mümkün hâle geldi. Peki bu nasıl mümkün olabiliyor?

Madem yeni nesil bir iPhone cihazınız varsa, bir başka cihazı şarj edebiliyorsunuz, öyleyse gelin bunun nasıl yapıldığına bakalım.

Kablolu bir bağlantı ile küçük cihazları şarj etmek artık mümkün hâle geldi.

iPhone’dan başka bir cihazı şarj etmek, 15 serisiyle mümkün hâle geldi. Sebebi ise iPhone 15’ten itibaren Apple’ın USB-C bağlantı noktasına geçiş yapmasıydı. iPhone’lar, artık bir USB-C veya Lightning çıkışı aracılığıyla diğer cihazları şarj edebiliyor.

iPhone’daki şarjı, bir başka cihaza aktararak bu özelliği aktive edebiliyoruz. Lightning-USB Kamera Adaptörü veya Lightning to USB 3 Kamera Adaptörü bunun için gereken malzemelerdir. Bu adaptör, iPhone’un Lightning portunu bir USB porta aktarımını ve enerji aktarımını sağlıyor.

Ayrıca şarj etmek istediğiniz cihazın uyumlu şarj kablosu ve enerji aktarımı sırasında uyumluluğu sağlamak için Apple tarafından sunulan ürünler tercih edilmelidir.

Nasıl yapabiliriz?

İlk olarak lightning portuna Lightning Kamera Adaptörünü takın. Ardından şarj etmek istediğiniz cihazın kablosunun USB portuna bağlayın. iPhone, kendi bataryasından gücünü alacaktır ve bağlı cihazı şarj etmeye başlayacaktır. Bu, iPhone’un pil yapısına bağlı olarak sınırlı bir süre boyunca mümkün olur.

iPhone’un pil seviyesi düştükçe, diğer cihazın şarjı da biraz yavaşlayabilir. Bunu da göz önünde bulundurmak iyi bir seçenek olacaktır.

Her zaman kullanmak yerine, acil durumlarda tercih edilmesi daha iyi bir seçenek.

Eğer başka bir cihazın bataryası tamamen bitmiş, kısa süreli enerji desteğine ihtiyaç varsa ve daha küçük cihazların ihtiyacı varsa (akıllı saat, kulaklık) bu yöntemden yararlanılabilir. Bu uygulamayı yaparken enerji tüketimine de dikkat etmeniz gerekiyor. iPhone'un bataryası, bu işlem sırasında hızlı bir şekilde azalabilir. Bu yüzden şarj süresini kısa süreli olarak sınırlandırmanızda fayda var.

Ayrıca bu esnada hem iPhone hem de şarj edilen cihaz ısınabilir. Aşırı ısınmaya karşı da önlem almayı unutmayın. Aksi hâlde cihazlar zarar görebilir.

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