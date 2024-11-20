Apple’ın iPhone SE 4’ü ne zaman çıkaracağı ortaya çıktı. iPhone SE 4, 5G desteği ve 48 MP kamera ile karşımıza çıkacak.

Apple iPhone SE 4'ün ne zaman çıkacağı ortaya çıktı. Sızdırılan raporlar beraberinde tarih tahminini de güçlendirdi.

Apple’ın orta segment akıllı telefonu iPhone SE 4, 2025’in ilk çeyreğinde tanıtılacak. Barclays analisti Tom O'Malley ve ekibi, Asya’daki teknoloji üreticileri ve tedarikçileriyle yaptığı görüşmelerin ardından, iPhone SE 4’ün Mart ayında çıkarılacağına dair raporları paylaştı.

iPhone SE 4, 2025’te tanıtılacak

Mart ayında gelmesi beklenen iPhone SE 4 aynı zamanda 5G teknolojisini destekleyen ve Apple tarafından tasarlanan yeni bir modemle donatılacak. Cihaz iPhone SE 3’ün çıkış dönemine benzer bir zaman diliminde karşımıza çıkacak.

iPhone SE 4, birkaç önemli yenilikle gelecek. 6.1 inç büyüklüğünde OLED ekranla donatılacak telefon, iPhone 14’ün tasarım özelliklerinden esinlenecek. Cihazda 48 MP çözünürlüğünde tek bir arka kamera yer alacak. Batarya kapasitesinde ise iPhone SE 3’ün 2018 mAh’lık bataryasına göre bir iyileştirme yapılacak ve 3279 mAh kapasiteye sahip olacak.