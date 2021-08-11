Xiaomi, MIUI 12.5 Enhanced Güncellemesini Yayınladı

Xiaomi, depolama, ram ve pil iyileştirmeleri sunan MIUI 12.5 Enhanced güncellemesini yayınladı. Güncellemeyi ilk alacak telefonlar da belli oldu.

Xiaomi geçtiğimiz hafta, tarihinde ilk kez dünyanın en büyük akıllı telefon markası olmayı başarmıştı. Fakat her ne kadar büyük olursa olsun telefonlarına yayınladığı MIUI 12 ile kullanıcılarını hüsrana uğratan Xiaomi, bunu telafi etmek için MIUI 12.5’i yayınlamıştı.

MIUI 12.5 her ne kadar pek çok sorunu çözse de kullanıcılar hâlâ aşırı pil tüketimi ile ilgili sorunlar yaşıyordu. Kullanıcılarından aldığı geri dönüşleri değerlendiren Çinli teknoloji devi, MIUI 12.5 Enhanced’i yayınladı. Yavaşlama, depolama ve pil tüketimi ile ilgili sorunları çözmeyi hedefleyen güncellemenin ilk olarak hangi cihazlara geleceği de belli oldu.

MIUI 12.5 Enhanced’in temel özellikleri

MIUI 12.5 Enhanced, depolama, ram tüketimi ve pil kullanımı ile ilgili birçok özellik ve iyileştirme barındırıyor. Bu özelliklerden en dikkat çekeni ise “Sıvı Depolama” (Liquid Storage) adı verilen teknoloji. Xiaomi, bu özellik sayesinde uzun süreli kullanımda telefonların yavaşlamasının da önüne geçmeyi hedefliyor.

Sıvı depolama

Sıvı Depolama özelliği, telefonda bulunan dosyaların bölünme ve birleştirilme verimliliklerini %60’a kadar arttırıyor. Telefonda kullanılmayan dosyalar parçalanarak daha verimli bir şekilde saklanıyor ve kullanılacağı zaman tekrar birleştiriliyor. Xiaomi’nin gerçekleştirdiği testlere göre Sıvı depolama özelliği kullanılan telefonların 36 aylık kullanımın ardından okuma ve yazma hızları sadece %5 azalıyor. Bu da telefonunuzun neredeyse ilk günkü hızında kalmasını sağlıyor.

Atomik Hafıza

Atomic Memory, yani atomik hafıza ise telefonun ram kullanımını düzenleyen bir özellik. Bu sistem, telefonunuzdaki gereksiz hizmetleri durduruyor ve kullandığın uygulamaların ram miktarını sıkıştırarak daha az ram tüketimi ve daha yüksek performans vadediyor. Xiaomi Mi 10 Extreme ile yapılan testlerde Atomik Hafıza özelliğinin, cihazda %64’e kadar performans artışı sağladığı açıklandı.

Odak hesaplama

İngilizcesi Focus Computing olan bu teknoloji ise telefonunuzun, hangi uygulamaları ne zaman kullandığınızı öğrenmesi ve bu sayede o uygulamaları kullanmadığınız zamanlarda kapatmasına yarıyor. 51 farklı senaryoyu uygulayan sistem, sizin alışkanlıklarınızı öğrenip takip edecek. Yapılan testlerde bu özelliğin, işlemci kullanımını %15, pil tüketimini ise %8 azalttığı belirtildi.

Akıllı Denge

Bu sistem, telefonunuzdaki donanımın düzgün çalıştığını ve uygulamaların/hizmetlerin telefonu yormadığına emin olmak için tasarlandı. Xiaomi Mi 11 ile yapılan testlerde Akıllı Denge özelliğinin, güç tüketiminde %10 azalmaya sebep olduğu da açıklandı.

Peki bu güncellemeyi ilk hangi telefonlar alacak?

Xiaomi geçtiğimiz günlerde Mi MIX 4 ve Mi Pad 5 başta olmak üzere onlarca ürün tanıtmıştı. Görünen o ki Çinli üretici yeni güncellemesinde önceliği en yeni cihazlarına verecek. MIUI 12.5 Enhanced güncellemesini alacak ilk cihazlar ile şöyle;

Xiaomi Mi MIX 4

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi-Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition

Xiaomi-Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10

Redmi K40

Redmi K40 Pro

Redmi-K30S Extreme Edition

Redmi K30 Pro

MIUI 12.5 Enhanced’in MIUI 13’ten önceki son büyük güncelleme olduğu düşünülüyor. Bu güncellemenin ardından kullanıcılar, Xiaomi cephesinden MIUI 13 ile ilgili haberleri beklemeye başladı.