PUBG'nin Yönetmeni, Yeni Oyunu Hakkında Detaylar Paylaştı

PUBG'nin yönetmeni Brendan Greene'in kendi bağımsız stüdyosunu açmak için Krafton'dan ayrıldığını sizlerle paylaşmıştık. Bu ayrılıktan sonra kaderi belirsiz kalan Prologue oyununun bekleyenlerini sevindirecek bir gelişme oldu. PlayerUnknown, merakla beklenen oyununu gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde oyun dünyasına battle-royale türünü kazandıran PUBG’nin yönetmeni Brendan Greene’in şirketten ayrıldığını ve kendi bağımsız stüdyosunda yeni işlere odaklanacağını sizlerle paylaşmıştık. Bu bağlamda Prologue oyunu üzerinde çalıştığını herkese gösteren Greene, oyundan ne beklememiz gerektiği konusunda da bilgiler paylaştı.

Oldukça büyük çaplı dünyalar oluşturmak istediklerini belirten Greene, kilometrelerce uzanan bu dünyalarda binlerce oyuncunun etkileşime gireceğini ve keşfedeceğini söyledi. Bunun yanında Greene, tekrar eden bir deneyim sunmamak adına üzerinde çalıştıkları bir teknolojiden de bahsetti.

Her ‘oyna’ tuşuna bastığınızda devasa ve gerçekçi açık dünyalar oluşturulacak:

Geliştirici ekibin her oyna tuşuna basıldığında devasa büyüklükte gerçekçi dünyalar oluşturan bir ‘sinir ağı’ geliştirdiğini söyleyen Greene, Prologue’un bu teknoloji için sadece bir başlangıç olduğunu belirtiyor.

Prologue’un nasıl bir oyun olacağına gelirsek oyuncular, bahsettiğimiz sinir ağıyla oluşturulan devasa vahşi doğada hayatta kalmaya çalışacak. Bu bağlamda gerekli aletleri ve kaynakları bulmaları gereken oyuncuların diğer tehditler dışında sabit bir düşmanı da sert hava koşulları olacak.

Oyun herhangi bir anlamda oyuncuların elinden tutmayacak. Yani gidecekleri yere varan bir yol gösterilmeyecek. Sadece ulaşılacak yer ve oraya ulaşmak için gereken aletler oyuncuda bulunacak. Buradan sonrasında her oyuncu kendi tarzını konuşturacak.

Prologue’un ne zaman çıkış yapacağı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor fakat vadedilen bu özellikler gerçeğe dökülürse, hayatta kalma türünde Prologue sıkça karşımıza çıkabilir. PUBG’nin yapımcısından gelen online bir hayatta kalma oyunu sizce nasıl bir deneyim sunacak? Düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.