Turkcell'in Yönetiminin Varlık Fonuna Geçmesi Resmen Kabul Edildi

Bugünkü Turkcell genel kurulunda, yönetim kontrolünün ve hisselerinin Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) devredilmesinin önünü açacak sözleşme değişiklikleri resmen kabul edildi.

Turkcell hissedarları, şirketin yönetim kontrolünün Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) geçmesini sağlayacak sözleşme değişikliklerini onayladı ve Turkcell'in kurucu ortaklarının hisselerini TVF'ye devretmesi için gerekli koşullar tamamlanmış oldu. Genel kurulda kabul edilen karara göre yönetim kurulu üye sayısını yediden dokuza çıkacak, TVF'nin hisselerinin bir bölümüne imtiyaz verilecek ve yönetim kontrolü TVF’ye geçecek.

Geçtiğimiz haziran ayında Türkiye Varlık Fonu (TVF), Türkiye’nin en karmaşık ve ihtilaflı ortaklıklarından Turkcell'in kontrol payını almak için şirketin hissedarlarıyla anlaşmıştı. Turkcell'in kurucu ortaklarından Telia ve Çukurova Holding’e ait payların TVF'ye satılmasıyla birlikte Turkcell’in iki büyük ortağı TVF ve Rus milyarder Mikhail Fridman'ın yatırım aracı LetterOne haline gelmiş olacak. Söz konusu hisse devri için izinler ise geçtiğimiz ay alınmıştı.

811 milyon TL dağıtılacak

Konuyla ilgili olarak Turkcell’den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada 21 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 2019 yılı dağıtılabilir kârının yüzde 25'ine denk gelen 811 milyon TL’nin dağıtılacağı ifade edilirken, genel kurulda alınan kararlar şu şekilde açıklandı:

“Olağan Genel Kurul Toplantı Yönetim Kurulu'nun Şirket esas sözleşme değişikliklerine ilişkin teklifi kabul edilmiştir.

Şirketin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu üyeleri 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.

Yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen boşalma sebebiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmü çerçevesinde Sn. Christopher James Powell'in atanmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı onaylanmıştır.

2019 faaliyet yılı kar dağıtımı hakkında gündem maddesine ilişkin 24.09.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararının oylanması neticesinde; 2019 yılı hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir karın %25'ini aşmayacak şekilde, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,3689190 TL (net 0,3135812 TL) nakit kar payına tekabül eden, brüt 811.621.869 TL tutarındaki karın, ilan edilen kar payı dağıtım tablosu ve pay başına kar payı bilgileri tablosu uyarınca 30 Kasım 2020 tarihinde, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine dağıtılmasına karar verilmiştir.”

Söz konusu Turkcell olduğunda asla değişmeyecek bazı değerler var

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, genel kurulun ardından gerçekleştirdiği değerlendirme konuşmasında, “Bugünkü Genel Kurulumuza iştirak eden ve oy kullanan tüm hissedarlarımıza teşekkür ediyorum. Tarihi kararlar alınmasını sağlayan bu teveccüh sayesinde Ana Sözleşmemiz değişerek, hissedarlarımız çözüm noktasında buluştu.” ifadelerini kullandı ve sözlerine şu şekilde devam etti:

“Hissedarlarımızın müşterek iradesiyle mevzuat hükümleri ve kurumsal yönetişim ilkeleri doğrultusunda hem şirketimiz için hem de Türkiye ekonomisi için önemli bir değer ortaya koyacak şekilde çözüm üretilmiş oldu. Söz konusu Turkcell olduğunda asla değişmeyecek bazı değerler var. Şirketimizin DNA'sında var olan yenilikçilik, yüksek kalite anlayışı, müşteri memnuniyeti politikası, güçlü finansal yapı, toplumsal fayda odaklı hizmet anlayışımızı güçlendirerek sürdüreceğiz.

İlk defa bu kadar önemli kararların alındığı bir genel kurul toplantısı bu kadar sorunsuz geçti

Genel Kurul sonrası gerçekleşmesi öngörülen hisse devirlerinin Turkcell’in piyasa değerine katkı sağlayacağına ve şirketimizin yerli yabancı tüm yatırımcılar için doğru adres olmaya devam edeceğine inanıyorum. Turkcell küresel marka olma yolculuğuna hızlı ve emin adımlarla devam ediyor. Bugünkü Genel Kurulumuz sonrasında kavuştuğumuz güçlü yapıyla hedefimiz markamızı global arenada daha da yukarılara taşımak.”

Genel kurul toplantısına katılan Finansal Yatırımcılar Derneği (FİNYAD) Başkanı Ali Bahçuvan ise söz konusu kararın birlik içinde alındığını belirterek, “Yönetim kurulu üye sayısını artıran ve imtiyazlı hisse değişikliğini içeren ana sözleşme değişikliği kabul edildi. Muhalefet şerhi veren olmadı. İlk defa bu kadar önemli kararların alındığı bir genel kurul toplantısı bu kadar sorunsuz geçti.” dedi.