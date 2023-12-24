Dünyanın en yaygın video izleme platformu olan YouTube'da kaç video bulunduğu ve bu videoların ortalama ne kadar izlendiği hesaplandı. Biz bu haberi yazarken binlerce video yüklenmeye devam ediyor bile.

Çeşitli dizileri veya sevdiğimiz filmlerin kesitlerini tekrar açıp izlemek, müzik dinlemek ve kaçırdığımız programların tekrarlarına bir göz atmak için başvurduğumuz YouTube, dünyanın en popüler video paylaşım platformu. Bu platforma her gün birbirinden farklı milyonlarca video yükleniyor.

Bu kadar büyük bir platformda ne kadar videonun bulunduğu ve bu videoların ne kadar izlendiği ise büyük merak konusu. Ancak Amerikalı bir blog yazarı olan Ethan Zuckerman, bu merakı gidermek için bir hesaplama yapmış.

Bu bağlamda pek çok platform incelenmiş.

İstatistik elde etmek için Reddit, PushShift isimli bir API'nin tüm Reddit gönderilerini derlemesine yetki verdi. Ancak bu veriler, bu yılın yaz aylarına kadar elde edilen verilerdi. Buna ek olarak X'te bir günde paylaşılan gönderi sayısı ve kaç görüntülenme aldığı da farklı bir API sayesinde istatistiksel olarak elde edildi. Ancak bu API için belirli bir miktar ücret yatırmak gerekti, bu yüzden bu istatistikler de yarım kaldı.

Ancak sonrasında elde edilen bir istatistiğe göre Reddit ve X, YouTube'dan çok daha az kullanılıyor. Her ne kadar bu platformlar her gün aktif olarak kullanılsa da, YouTube bu bağlamda daha büyük bir yer kaplıyor.

Gençlerin %93'ü YouTube kullanıyor.

YouTube'u takip eden platformlar sırasıyla %63 ile TikTok ve ardından %60 ile Snapchat'ten oluşuyor. Elde her ne kadar belirli oranlar olsa da, YouTube'a dair net bir veri elde etmek bayağı zor.

Ethan Zuckerman, PushShift'e ulaşarak daha gelişmiş bir API talebinde bulunuyor ve Jason Baumgartner'a ulaşıyor. Kullanılmak istenen API öncesi Jason Baumgartner, bir YouTube video linki alıp linkte bulunan "watch?v=" kısmından sonraki hanelere bakmasını istiyor.

Video URL'leriyle yapılan kaba bir hesaplamaya göre platformda olası 18,4 kentilyon YouTube videosu mevcut.

Videoların URL kısmındaki “watch?v=” kısmından sonraki haneler, çeşitli harf ve rakamlardan oluşuyor. Bu harfler büyük ve küçük harflere duyarlı değil, aynı zamanda rakamlar da farklı yerlere yazılabiliyor.

API, bu yöntemi uygulayarak YouTube'da yaklaşık olarak 18,4 kentilyon video olduğunu hesapladı. Platformda sadece 1 milyar video olduğu düşünüldüğünde, 18,4 milyar denemede bir geçerli bir video linki elde edilebiliyor.

Ancak yukarıdaki tabloda, deneme-yanılma yöntemi ile platformda yıllara göre kaç video bulunduğu gösteriliyor. Jason Baumgartner, öncesinde ortalama bir miktar veriyor ve bu miktar, elde edilen verilere göre pek de yanlış değil.

İzlenme sayısına gelecek olursak; platformda 10 bin izlenme alan videolar kullanıcılara öneriliyor. Yeni paylaşılan bir video ise ortalama 39 izlenmeye sahip. Bu noktadan sonra rastgele önerilen videoları ele alıp medyan hesaplanması yapılıyor ve tüm istatistikler TubeStats isimli bir internet sitesinde toplanıyor. Ancak platforma yüklenen videoların pek çoğu herkese açık olmadığı için izlenme sayılarında değişiklikler meydana geliyor.

YouTube, günden güne büyüyen ve her gün pek çok videonun yüklendiği bir platform.

Platform, geçtiğimiz haftalarda videoların izlenme ve beğeni sayılarını eşzamanlı olarak gösteren yeni özelliğini tanıtmıştı. Notmal şartlarda video sayfası yenilenmediği sürece, videonun izlenme ve beğeni sayılarında herhangi bir değişiklik olmuyordu.

Siz YouTube'un bu kadar kullanılması hakkında ne düşünüyorsunuz?

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