Havalimanlarında uçakların çeşitli kodlarla anons edildiğini duyuyoruz. Bu kodların her biri, birbirinden bağımsız ve hava yolu şirketine göre değişiklik gösteriyor.

Hava yolu çağrı kodu olarak bilinen bu kodlar, hava yolunun tanınmasını sağlayan özel kodlardan oluşuyor.

Peki bu kodlar neye göre oluşuyor?

Hava yolu çağrı kodları, uluslararası hava taşımacılığı organizasyonları tarafından belirleniyor.

Bu kodlar, genelde üç ana kategoriye ayrılıyor: IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) kodları, ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) kodları ve hava yolu çağrı isimleri (genellikle uçuş operasyonlarında kullanılan radyo çağrı adları) olarak.

IATA kodları, hava yollarının ve havaalanlarının tanınması için yaygın olarak kullanılan bir koddur. Üç harften oluşan bu kodlar, biletleme ve rezervasyon işlemlerinde kullanılıyor. IATA'nın belirlediği bu kodlar, hava yolunun global düzeydeki ticaret işlemlerini kolaylaştırmak için oldukça önemli.

Birçok hava yolu, kurulduğu dönemdeki ismini yansıtan harfleri alır.

Mesela hepimizin bildiği "TK" kodu, Türk Hava Yolları için belirlenmiştir. Sebebi ise Türk Hava Yolları'nın "Türk" kelimesinin baş harflerinden gelmesidir. Dolayısıyla bazı hava yolları, adlarını doğrudan IATA kodlarına dönüştürebiliyor. “BA” da British Airways için kullanılan bir IATA kodudur.

Bazı hava yolları, bulundukları ülkenin ya da şehrin adını yansıtan harfler de alabilir. Örneğin "DL", Delta Air Lines, "AF" Air France gibi. Belirlenen bu kodlar, uçuş rezervasyonu, bilet satışı ve uçuş takip sistemlerinde kullanılır.

Bir de ICAO kodları var.

ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) kodları ise dört harften oluşuyor ve hava yolunun sivil havacılık operasyonlarında kullanılıyor. Bu kodlar, hava yolunun uçuş güvenliği ve operasyonel yönetimi açısından büyük önem taşıyor.

Özellikle uçaklar arasında radyo iletişimi, hava trafik kontrolü ve uçuş planlaması gibi işlemlerde kullanılan bu kodlar, iki ana bileşenden oluşuyor. Kodun ilk iki harfi, hava yolunun faaliyet gösterdiği ülkenin belirleyici kodunu barındırır. Türkiye için bu kod, TC’dir.

Diğer iki harf ise o ülkeye ait hava yolunun tanımlayıcı kodunu içerir. Yine ülkemizden örnek vereceksek Türk Hava Yolları için bu kod, THY’dir.

Hava yolu çağrı isimleri ise uçuşların hava trafik kontrolü ile radyo üzerinden iletişimde kullanılacağı özel isimleri kapsıyor.

Bu isimler, uçuş esnasında güvenliği artırmak, iletişimi kolaylaştırmak ve hızlı tanıma sağlamak amacıyla kullanılıyor. Bu isimler de genelde hava yolunun ismi ya da tarihiyle ilişkili olur.

Türk Hava Yolları'nın uçuşlarında kullanılan çağrı ismi "Turkish" ya da "Turkish One" şeklinde olabilir. Uçuş numarasına dayalı olarak çağrı ismi, uçuş sayısı ile de tamamlanır. "Turkish 1" veya "Turkish 102" gibi.

IATA ve ICAO kodları, global olarak standart hâle gelen sistemleri kapsıyor. Bu kodlar sayesinde dünyanın her yerinde hava yolları, tanınır hâle geliyor.

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