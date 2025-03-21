Samsung’un One UI 7 güncellemesiyle gelen yeni özellik, CAPTCHA doğrulamalarını Samsung Internet üzerinden otomatik olarak geçiyor.

Samsung’un One UI 7 güncellemesiyle birlikte artık o CAPTCHA kabusuna elveda diyebilirsiniz. Hani şu “trafik ışıklarını seçin”, “otobüs nerede” diye uğraştıran testler var ya, işte onları sizin yerinize Samsung Internet hallediyor.

Samsung’un yeni arayüz güncellemesi One UI 7, internette karşılaşılan CAPTCHA doğrulamalarını kullanıcı adına otomatik olarak geçebilen bir özellikle geliyor. Söz konusu özellik, yalnızca Samsung Internet tarayıcısı üzerinden çalışıyor.

Kullanıcıları çileden çıkartan CAPTCHA doğrulamasını otomatik olarak geçecek

Samsung Internet’e eklenen “otomatik doğrulama” özelliği, kullanıcıların CAPTCHA nedeniyle zaman kaybetmesinin önüne geçti. Bu özellikle birlikte kullanıcıların karmaşık görselleri seçmesi ya da karakterleri ayırt etmesi gerekmiyor. Şirket, doğrulama sürecinde kişisel verilerin korunmasının da sağlandığını açıkladı.

Samsung Internet, Galaxy cihazlarda ön yüklü olarak yer aldı. Ancak kullanıcıların çoğu, tercihlerini genellikle Google Chrome’dan yana kullandı. Şirket, otomatik doğrulama özelliğinin eklenti desteği, reklam engelleme ve kişiselleştirme gibi işlevlerle birlikte sunulduğunu aktardı. Bu özelliği etkinleştirmek isteyen kullanıcıların, tarayıcı ayarlarında bulunan “Akıllı izleme engelleme” menüsüne giderek “Otomatik doğrulama” seçeneğini aktif hâle getirmesi gerektiğini belirtti.

Otomatik doğrulama özelliğinin, şu anda yalnızca Galaxy S25 serisi ile birlikte sunulan One UI 7 sürümünde yer aldığı açıklandı. Şirket, One UI 7 güncellemesini diğer Galaxy modelleri için 7 Nisan’da yayınlayacağını duyurdu. Bu özelliği kullanmak isteyenlerin, Samsung Internet tarayıcısını en son sürüme güncelleyip ilgili menü adımlarını takip etmesi gerektiğini aktardı.

CAPTCHA doğrulamalarını kullanıcı adına otomatik olarak geçebilen bu yeni özelliğin, internet deneyimini kesintiye uğramadan sürdürmeyi hedeflediği aktarıldı. Şirket, One UI 7 güncellemesinin daha fazla cihaza ulaşmasıyla birlikte bu işlevin geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından kullanılabileceğini bildirdi.