İki rakip firma olan Burger King ve McDonalds’ın ezeli rekabetini bilmeyen yoktur. Peki neden bir gün Burger King ilginç bir şekilde kendi müşterilerini McDonalds’tan yemeleri için teşvik etti? Gelin anlatalım.

Ticaret arenasının doğası gereği, Burger King ve McDonald’s gibi ezeli rakiplerin birbirlerinin bir adım önüne geçmek için verdikleri rekabete sürekli şahit oluyoruz.

Peki Burger King neden bir noktada bu durumun tam aksine kendi müşterilerini McDonalds’ı tercih etmeleri için teşvik etti ki?

10 Kasım, Arjantin’de "McHappy Day" (McMutlu Gün) olarak bilinen özel bir gün ve oldukça dokunaklı bir amaca hizmet ediyor.

Bu tarihte McDonald’s, en popüler ürünü olan Big Mac satışlarının tamamını kanserle mücadele eden çocuklara yardımda bulunan vakıflara bağışlıyordu.

Bu sebeple de Burger King, bu anlamlı etkinlikle rekabet etmek yerine onu desteklemeyi tercih etti.

Bu doğrultuda yaptığı şey ise çok dokunaklıydı.

Arjantin’de bulunan 107 restoranında Whopper satışlarını tamamen durdurarak müşterilerini McDonalds’a yönlendirdi.

Yani, o gün kazanacağı paradan feragat ederek rakibini düzenlediği dokunaklı kampanya konusunda desteklemeye karar verdi.

Burger King’e gelen müşteriler, Whopper siparişi vermek istediklerinde çalışanlardan nazikçe, “Bugün bir değişiklik yapalım ve diğer tarafa gidelim.” cevabı ile karşılaştı.

Çoğu müşteri bu durumu şaşkınlıkla karşılaşsa da bu talebi anlayışla karşıladı ve McDonalds’a yöneldi.

Destek burada da sınırlı kalmadı.

Burger King’in ünlü maskotu “Kral” bile McDonalds’a giderek bir Big Mac satın aldı ve desteğini etkili bir biçimde gösterdi.

Burger King’in bu hamlesi yalnızca ticari bir manevra değil, markanın toplumsal sorumluluğa duyduğu saygının da bir göstergesi olarak basında yer aldı.

Özetle Burger King, büyük bir marka olmanın para kazanmaktan çok daha fazlası olduğunu göstererek yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemini vurguladı.

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