Valorant'ın Yeni Türk Ajanının İsmi Ortaya Çıktı!

Popüler oyun Valorant'a gelecek olan yeni ajanın bir Türk olacağı haberi bir süredir oyun dünyasını meşgul etmekteydi. Türk ajana dair görünüşü gibi pek çok detay sırrını korumaya devam ederken, ajanın isminin ne olduğu bugün sonunda açıklandı.

Bundan 1 ay kadar öncesinde Riot Games’in sevilen FPS oyunu Valorant’a gelecek yeni ajanın Türk olabileceği duyurulmuş; Türkiye’de geniş bir kitleye sahip olan oyunun hayranları oldukça heyecanlanmıştı. Geçtiğimiz haftalarda ise söz konusu ajanın Almanya’da yaşayan bir Türk olacağı iddia edilmiş; konuya dair yayımlanan bir blog gönderisinde lokum, nazar boncuklu yüzük ve Türk kahvesi bulunması ise iddiaları iyice güçlendirmişti.

Her yeni detayla biraz daha heyecanlı bir hale gelen gelişmede Valorant’a gelecek olan Türk ajanın isminin ne olabileceği de mevzu olmuştu. Daha önce sizden epeyce eğlenceli cevapların geldiği konu bugün aydınlığa kavuştu. Oyunun yeni Türk ajanının ismi ortaya çıktı.

Valorant'ın yeni Türk ajanının ismi açıklandı

ValorLeaks’in bildirdiğine göre yeni Türk ajanın isminin 'Fade' olacağı açıklandı. Yapılan açıklamada “Korkularını göm yoksa onları avlar. VALORANT'ın yeni Türk Ajanı Fade, avını eşit oranda terör ve taktiklerle takip ediyor. Devam et, saklanmaya çalış.” ifadelerine yer verildi.

Türk ajana dair iki gün öncesinde Valorant Türkiye hesabından paylaşılan bir videoda ise Breach’in gizemli bir kafeste hapsolmuş bir şekilde gözükmesi ve arka planda ‘Kaçma’ diyen bir sesin duyulması dikkat çekmişti. Artık Türk ajanın isminin ne olduğunu da bildiğimize göre, kısa süre içerisinde Fade hakkında nasıl göründüğü gibi daha fazla detayın paylaşılması beklenebilir.