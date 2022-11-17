Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer, Türkiye'ye İade Edilecek!

Geçtiğimiz ağustos ayında Arnavutluk'ta yakalanan Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer'in iadesine karar verildi.

Geçtiğimiz yıl Türkiye tarihinin en büyük dolandırıcılık vakalarından birisine ev sahipliği yapan kripto para platformu Thodex hakkında yeni gelişme yaşandı. Ağustos ayının sonunda Arnavutluk’ta yakalanan Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer’in iadesine karar verildi.

İade kararı, Fatih Özer'in yargılanmaya devam ettiği Arnavutluk Mahkemesi tarafından verildi.

Faruk Fatih Özer için istenen cezalar:

Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Neler yaşanmıştı?

Her şey, borsada para çekme ve transfer işlemlerinin durmasıyla başladı:

CEO, iddiaları yalanlamıştı:

Thodex'e yönelik Türkiye'de operasyonlar yapılırken, mal varlıklarına el konmuştu. Interpol, Fatih Özer için kırmızı bülten çıkarmıştı:

Ardından CEO hakkında çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya başladı:

Son dönemin en tartışılan isimlerinden Sedat Peker de bazı iddialarda bulunmuştu:

Fatih Özer'in yakalanmasının an meselesi olduğu açıklamasından birkaç ay sonra izi kaybedildi:

Thodex, geçtiğimiz aylarda müvekkillerin zararlarını gidermeye başladı:

Fatih Özer için istenen ceza en sonunda belli oldu:

Thodex davası, henüz 3 ay önce başladı:

Peki vurgun nasıl yaşanmıştı?