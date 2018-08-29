18 Yaşındaki Genç ve Ekibi, İlk Yerli Anakartı Ürettiler

Bursa’da yaşayan 18 yaşındaki genç girişimci Ferit Borku ve ekibi, üzerinde 3 yıl çalıştıkları ilk yerli bilgisayar anakartını üretmeyi başardı.

Borku ve ekibi, öncelikle anakart üzerinde çalıştılar. Sonra, kurdukları şirket için Bursa Ulutek Teknopark’tan ofis kiraladılar.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın nezaretinde gerçekleştirilen çalışmaların ardından, Teknolojik Ürün Komisyonu’ndan ürünün tescili alındı. Borku ve ekibi şimdi, devlet desteği ile en kısa sürede seri üretime geçmek istiyor.

Şirketlerini 2016 yılında kurduklarını belirten Ferit Borku, “Ana fikir, şirketin bir anakart fabrikası kurması üzerine şekillendi. Bununla alakalı olarak da 2017 yılının başında ofisimizi kiraladık ve projemizi resmen yürütmeye başladık. Gerek akademisyen kadromuz, gerekse uzman mühendis kadromuzla beraber bu işi resmi olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın gözetiminde yaptık. Proje resmi anlamda sonuçlandığı zaman ise, artık elimizde bir numune ürün vardı. Ve sonra da bu ürünü Teknolojik Ürün Komisyonu aracılığıyla tescil ettirdik" diye konuştu.

Şirketin kuruluşundan evvel resmi olmayan 10 aylık bir süreç olduğunu söyleyen Borku, “Üretim işi 3 yıl sürdü diyebilirim. Yatırımı tamamen özkaynaklarla gerçekleştirdik. AR-GE anlamında devletten hiçbir destek almadık. Faturalandırılmış olarak 436.000 TL AR-GE harcamamız mevcut. Harcamaların toplamı ise yaklaşık 1.000.000 TL'ye tekabül ediyor” dedi.

Seri üretime geçmek istediklerini vurgulayan Borku, "Bununla ilgili tüm fizibilite çalışmalarımız sonuçlandı. Seri üretim için devletimizden destek bekliyoruz. Planlarımız doğrultusunda söz konusu seri üretimi İstanbul’a yakın bir bölgede yapmayı arzuluyoruz. Bizim öbür firmalar gibi bir AR-GE ekibimiz yok. Fakat amacımız, seri üretim ile birlikte iyi bir AR-GE ekibi kurmaktır. Şu an elimizde bulunan 17 cm'ye 17 cm boyutundaki anakart, Intel tabanlıdır. İ3, İ5 ve İ7 modellerini çalıştırabilecek seviyededir. Onlara kıyasla %10’luk bir fiyat farkımız söz konusu. Seri üretime geçtiğimizde bu farkı kapatmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.