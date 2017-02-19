27 yaşındaki Türk Mehmet Türker'in geliştirdiği engellilerin kolaylıkla mouse kontrolcüsünü kullanmasını sağlayan GlassOuse projesi, TÜBİTAK tarafından reddedilmesine rağmen Apple ve Google'dan destek alıyor.

Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında en saygın kurumlarından biri olarak kabul edilen TÜBİTAK'ın dünya genelinde yoğun ilgi ve destekle karşılaşan projeleri reddettiği haberlerini son dönemlerde sıkça duyar olduk. Bir kez daha bu tarz bir durumla karşı karşıyayız.

Üzerindeki gyro sensörü sayesinde yüze takılarak engelli vatandaşların kolaylıkla bilgisayar (Windows, Mac, Linux), tablet (Android) ya da telefon (Android) gibi cihazlarını kullanmasını sağlayan ve Bluetooth bağlantısıyla çalışan GlassOuse projesi bu yıl itibariyle Apple'ın dünya genelindeki Apple Store mağazalarında raflardaki yerini alacak. Apple'ın yanı sıra Google gibi teknoloji devleri de bu projenin peşinden koşuyor. Peki projeyi yapan kişinin 27 yaşındaki Mehmet Türker olduğunu söylesek?

Indiegogo'da hedefinin %158'ini tamamlayarak tüm dünyadan yoğun ilgi gören bu projenin sahibi Mehmet Türker, bu projenin dünya genelinde başarıya ulaşması için bir danışmanlık şirketiyle birlikte TÜBİTAK'a başvuruda bulunduklarını ancak tam olarak belli olmayan bir nedenden dolayı projenin TÜBİTAK tarafından reddedildiğini söylüyor. Ardından Mehmet Türker bu projesini Indiegogo'da fonlamaya sunuyor ve kısa süre içinde hedefinin 1.5 katı desteğe ulaşıyor.

Aynı zamanda tüm dünya genelinde adı duyulan bu proje dünyanın en saygın teknoloji yayınları arasında kabul edebileceğimiz The Verge ve Digital Trends'e haber oluyor. Apple ve Google, bu proje için Mehmet Türker'den bir numune istiyor ve projeyi destekliyor öyle ki Apple, bu yıl GlassOuse'u kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor.

Şu anda Çin'de yaşayan ve projesi dünya çapında başarıya ulaşan Mehmet Türker ise ülkemizde basit şeylerin bile icat olarak görüldüğünü ve bu nedenle de gerçekten başarılı işler ortaya koyanların değer görmediğini söylüyor.

Biz de Webtekno ekibi olarak dünya çapında geliştirdiği projeyle ses getirmeyi başaran Mehmet Türker'i tebrik ediyoruz. Ayrıca projenin videosunu da hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: